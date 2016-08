Rodrigo Caio descarta Hamburgo, quer Sevilla, mas não fará pressão

Seleção Brasileira Confira as fotos do segundo dia da Seleção no CT do Timão

Em má fase e com o sistema defensivo muito questionado, o São Paulo pode perder talvez seu melhor jogador do setor nos próximos dias. Rodrigo Caio voltou ao clube ainda mais valorizado após ser titular na campanha que culminou com o inédito ouro olímpico do futebol brasileiro e chega na madrugada deste sábado à Capital Paulista depois de tirar seu RG e passaporte italianos, o que facilita ainda mais sua transferência para uma equipe europeia.

A esperança do torcedor pode ser depositada na postura do próprio atleta em meio às negociações. A Gazeta Esportiva apurou que Rodrigo Caio não está “desesperado” para deixar o São Paulo e, apesar de ser franco com a diretoria sobre seus desejos, o zagueiro não enxerga a permanência no clube como um ‘problema’.

Dentro desta sinceridade de Rodrigo Caio está o fato do jogador ter dito com todas as letras ao presidente Leco que gostaria de jogar no Sevilla, clube espanhol que ofereceu 9 milhões de euros (cerca de R$ 32 milhões), além de bonificações por metas atingidas, por meio de empresários que estão representando o clube nesta negociação. Dono de 80% dos direitos econômicos do defensor de 22 anos, o Tricolor acha pouco, mas topa assinar o acordo se a proposta chegar ao menos a 13 milhões de euros.

As partes tem até quarta-feira para definir as tratativas, data do fechamento da janela de transferências da Europa. No Sevilla, Rodrigo Caio conviveria com Paulo Henrique Ganso, seu ex-companheiro no São Paulo, e poderia jogar a Liga dos Campeões e a Liga espanhola, tão assistida no mundo. Tudo isso o deixaria no holofote para se manter na Seleção Brasileiro, sua prioridade no momento.

Depois de brilhar pela equipe olímpica, Rodrigo Caio foi chamado por Tite para defender o time principal do Brasil nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. Esse projeto de carreira pesa muito na decisão pessoal do atleta. E, por isso, uma transferência para o Hamburgo está totalmente descartada.

A equipe alemã manifestou interesse em abrir concorrência e fez proposta, mas, independente dos valores envolvidos, Rodrigo Caio já disse “não”, por receio de acabar se escondendo dos olhos de Tite. Se essa for sua única alternativa, o jogador revelado em Cotia prefere seguir no São Paulo.

Na Itália, de onde vem Rodrigo Caio nas próximas horas, muito se especula sobre a vontade do Milan em contar com o futebol do brasileiro. No entanto, o rubro-negro de Milão, por enquanto, fez apenas uma consulta sobre a atual situação do atleta, perguntou sobre salário, tempo de contrato e ‘sumiu’. Há uma expectativa de que os rossoneros tentem uma investida, mas, se esse for o caso, os italianos precisam acelerar o passo em função do prazo curto para que toda a documentação seja resolvida.

Em meio a toda essa indefinição, Rodrigo Caio sabe de sua importância para o São Paulo nesse momento conturbado pelo qual passa o clube. Apesar do cansaço pela viagem, o zagueiro garante que estará à disposição de Ricardo Gomes para entrar em campo ou ao menos ficar como opção no banco de reservas neste domingo, contra o Coritiba, no Morumbi.



