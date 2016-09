Robson aparece no BID e já pode estrear com a camisa do São Paulo

Palmeiras Veja fotos do treino do Palmeiras

Com o quatro pior ataque do Campeonato Brasileiro, o São Paulo tem uma nova esperança para acabar com a má fase e reencontrar os caminhos da vitória. Depois de treinar pela primeira vez com o gurpo na sexta, o atacante Robson já foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e tem tudo para ser relacionado para o confronto deste domingo, contra o Figueirense, no estádio do Morumbi.

Robson está em boa condição física, porque vinha atuando normalmente pelo Paraná Clube na Série B. Acostumado a jogar pelas beiradas de campo, mas com algumas experiências na referência do ataque, o reforço marcou oito gols em 20 partidas no nacional desse ano. Ano passado, quando atuava pelo São Caetano, a aposta são-paulina chegou a balançar as redes 53 vezes em 55 jogos.

Com tudo regularizado, a tendência é que Robson seja apresentado na tarde deste sábado, após o treino fechado da equipe no palco do duelo das 11 horas deste domingo, pela 24ª rodada do Brasileirão. O vínculo de empréstimo do atacante de 25 anos com o Tricolor do Morumbi é válido até o fim do campeonato Paulista do ano que vem.

Já Jean Carlos, meia que chegou do Vila Nova-GO, mas pertencia ao São Bernardo, também já iniciou os trabalhos junto aos novos companheiros, mas está em fase final de uma recuperação de uma contratura e só deve ter o nome registrado no BID na segunda-feira. Com isso, sua estreia só deve acontecer contra o Cruzeiro.



