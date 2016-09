Ricardo Gomes tenta acabar com “pé torto” e põe time para finalizar

Vídeos destaque Thiago Maia brinca com “sumiço” e fica no Santos até o fim do ano

Além dos testes na formação da equipe e a busca pela escalação ideal que possa tirar o São Paulo desse momento de crise, o técnico Ricardo Gomes sabe que precisa concentrar um dos principais problemas do time nesta temporada: a pontaria. Por isso, na tarde desta quinta-feira, o comandante tricolor intensificou os trabalhos nas finalizações a gol. Os atletas tiveram de testar os arremates com simulações variadas, ora após cruzamentos, ora girando no zagueiro e até mesmo com a necessidade de driblar o goleiro.

O treino mais uma vez não teve a presença da imprensa e a assessoria são-paulina não informou como foi o aproveitamento dos jogadores na atividade específica. O fato é que Ricardo Gomes tenta corrigir as maiores dificuldades durante essa pausa de dez dias até o próximo desafio, o clássico com o Palmeiras, na quarta-feira, no Palestra Itália.

O São Paulo tem apenas o 15º melhor ataque do Campeonato Brasileiro, com 22 gols. Está atrás de equipes como Vitória, Ponte Preta, Chapecoense, que têm muito menos recursos para buscar artilheiros de peso ou renomados. A pontaria ruim foi alvo até das reclamações do zagueiro e capitão Maicon depois do empate por 0 a 0 com o Coritiba, no último domingo.

Os números ruins no quesito muito se devem aos jogadores brasileiros do elenco do São Paulo. Isso porque os argentinos Chavez e Calleri e o peruano Cueva foram responsáveis pelos últimos nove gols da equipe. Alan Kardec, já vendido ao futebol chinês, foi o derradeiro atleta conterrâneo a balançar as redes com a camisa tricolor, dia 10 de julho, na vitória sobre o América-MG, no Morumbi. Aliás, desde então o time não venceu em sua casa. Michel Bastos, Kelvin e Luiz Araújo, os que mais têm tido chances no Campeonato Brasileiro, seguem zerados na competição.



