Ricardo Gomes relaciona Michel Bastos para partida contra Atlético-PR

Vindo de duas vitórias, o São Paulo confirmou os 22 relacionados para a partida contra o Atlético-PR deste domingo, às 16h (de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba. Fora dos últimos três jogos, Michel Bastos voltou a estar presente na lista de Ricardo Gomes.

Afastado, segundo o próprio clube, para recuperar sua condição física, o meio-campista voltará a ser uma opção para o técnico. Com seis assistências para gols, Michel é o maior “garçom” do São Paulo no ano ao lado de Kelvin e Bruno.

Se por um lado Gomes terá a volta de um articulador, por outro, o treinador não vai poder contar com diversos nomes. O zagueiro Breno e o atacante Ytalo ainda se recuperam de cirurgias no joelho, assim como o meia Lucas Fernandes, que também sofreu uma operação no ombro. O goleiro Renan Ribeiro e o volante Wellington seguem fora.

Os triunfos contra Figueirense (3 a 1) e Cruzeiro (1 a 0) trouxeram certo alívio ao São Paulo, que via de perto o perigo da zona do rebaixamento. Agora com 34 pontos, a equipe aparece na 12ª colocação, seis pontos à frente do Figueirense, primeira equipe no Z4, e oito pontos distante da zona de classificação para a Libertadores.

Confira os 22 relacionados para a partida contra o Atlético-PR:

Goleiros: Denis e Léo

Laterais: Buffarini, Mena, Bruno e Carlinhos

Zagueiros: Lugano, Maicon, Rodrigo Caio e Lyanco

Volantes: Hudson, Thiago Mendes, Wesley e João Schmidt

Meias: Cueva, Michel Bastos e Daniel

Atacantes: Chavez, Kelvin, Gilberto, Robson e David Neres

