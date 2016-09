Ricardo Gomes encontra time ideal do São Paulo e impõe nova conduta

São Paulo Veja as fotos do treino do São Paulo

O retorno de Ricardo Gomes ao São Paulo talvez foi mais conturbado do que o treinador esperava. Depois de seis anos, o técnico chegou com a missão de tirar o clube da crise, pelo menos no que se diz respeito a parte de campo, e logo em seus primeiros dias vivenciou momentos de terror com a invasão de torcedores ao CT da Barra Funda. Agora, depois de seis jogos, o comandante parece ter tudo sob controle e, o mais importante para boa parte da torcida, encontrou seu time ideal.

Depois de levar o time ao segundo triunfo seguido no Campeonato Brasileiro, fato inédido até então na competição, Ricardo admitiu aos jornalistas que não deve mexer na equipe e que, enfim, parece convicto da melhor forma que seus jogadores podem render. Isso significa uma zaga formada por Buffarini, Maicon, Rodrigo Caio e Mena.

No meio, Hudson deixou de atuar como uma espécie de segundo volante, como fazia tanto com Bauza como com Jardine, para ficar ser escalado como primeiro homem do meio campo. Thiago Mendes segue com mais liberdade e Wesley se tornou na grande sacada de Ricardo Gomes.

O treinador diz não entender o motivo da perseguição da torcida sobre Wesley, simplesmente ignorou esse histórico e bancou o jogador na equipe titular, com uma função mais avançada, com a responsabilidade de fazer a transição e abrir espaço para o peruano Cueva, grande cérebro de todo o sistema.

Com isso, João Schimidt e Luiz Araújo perdem um pouco de espaço, mas não deixam de ser importantes, assim como Lyanco. O trio, apesar de reserva, conta com a confiança de Ricardo Gomes, que não titubeia em usa-los seja durante os jogos ou até mesmo como titulares no caso de alguma necessidade. Carlinhos também entra nessa lista.

Na frente, Kelvin faz as vezes do ponta habilidoso que abusa do improviso para furar as retrancas rivais e Andres Chavez joga como referência, mais centralizado, sempre usando sua força física para tirar vantagem em cima dos marcadores e anotar seus gols.

Apesar de não gostar de falar em números táticos, o São Paulo se arma no 4-1-4-1 quando está sem a bola. Dependendo da situação, até um 4-5-1 pode ser visto do alto de forma bem alinhada. Com a bola, o 4-1-4-1 muitas vezes se transforma em um 4-3-3 ou 4-2-3-1. Outro mérito de Ricardo Gomes é compactar os atletas em campo. Nas últimas três partidas, contra Palmeiras, Figueirense e Cruzeiro, foi possível notar os atletas sempre muito próximos um dos outros, o que explica o aumento de posse de bola e uma defensa mais consistente.

Quando questionado se os três jogos fora de casa que o São Paulo tem pela frente até o dia 1º de outubro, quando o clube recebe o Flamengo no Morumbi, Ricardo Gomes deixou claro que não teme mais qualquer desafio e sente que seus comandados já adquiriram confiança suficiente para encarar os próximos desafios sem receio e com a conduta que o torcedor esperava ver há tanto tempo.



