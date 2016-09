Reunião pode definir saída de Bastos, e Dátolo é praticamente descartado

Marco Aurélio Cunha voltou a sentir a sensação de chegar ao estádio do Morumbi no mesmo ônibus do elenco e da comissão técnica são-paulina na manhã deste domingo. Antes de seu primeiro jogo depois de assumir o cargo de diretor executivo, o dirigente conversou com a imprensa e mostrou que seu trabalho de “bombeiro” já começou no clube. O primeiro incêndio a apagar é o caso Michel Bastos. O meia novamente sequer foi relacionado e vive uma situação misteriosa. Apesar de ter contrato até o fim de 2017, o camisa 7 de 33 anos pode deixar o Tricolor já na próxima semana.

“Já entrei no assunto, embora não tenha conversado com ele. Nós vamos resolver isso muito em breve, saber exatamente o que ele deseja. A impressão que dá é que ele está receoso de voltar a atuar pelo São Paulo, entristecido pelo o que ocorreu, mas nós vamos resolver isso profissionalmente na próxima semana, de forma extremamente elegante”, explicou o novo homem forte do São Paulo, sem descartar uma saída antes do fim do Brasileirão.

“Nós vamos conversar. Possível, é. Nada aqui é difícil. Nós vamos resolver a questão. Eu gostaria de contar com ele. Estou dizendo pessoalmente. Eu acho ele um ótimo jogador. Esses ciclos de problemas acontece com todos. O cara faz dois gols e acabou, esquece. Se ele estiver disposto a isso, ele vai ficar comigo. Eu quero que ele fique. Agora, se ele não quiser ficar, a gente resolve”, resumiu.

Além disso, ainda antes do confronto com o Figueirense, Marco Aurélio Cunha também falou sobre a possibilidade da contratação de Dátolo, meia do Atlético-MG. Apesar de não descartar o investimento no atleta, Marco deixou claro que a condição física do jogador deve fazer com que o Tricolor desista da ideia.

“O São Paulo teve e teria interesse por ele. O problema é que ele não vem jogando pelo atlético. Nós, para ter nessa reta final de turno, precisamos de gente 100%. Ele é 100% por vocação, mas na hora do campo, vindo de duas lesões musculares, não é um jogador jovem, embora não seja velho, tem 32 anos. Para ele vir aqui e dar tudo o que ele tem eu acho que seria mais difícil. Ele iria sofrer. E a gente não pode trazer alguém que possa oferecer risco para a continuidade do campeonato. Então, é uma abordagem que nós estamos pensando muito para fazer para evitar de trazer um atleta que queira dar o máximo de si, mas não possa”, concluiu

Recomendado para você