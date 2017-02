Presidente da época de ouro do São Paulo lança candidatura para voltar

Presidente do São Paulo entre 1990 e 1994, José Eduardo Mesquita Pimenta vai concorrer tentar voltar ao principal cargo diretivo do clube. Nesta sexta-feira, Pimenta comunicou que será candidato na eleição marcada para abril. Atualmente ele é presidente do Conselho Consultivo do São Paulo.

“Decidi me candidatar à presidência do São Paulo porque entendo que precisamos levar o clube a um novo patamar de gestão. Quero unir a instituição para trilharmos esse caminho. Serei um candidato de convergência em torno de ideias. O novo estatuto é um marco e aplicá-lo corretamente será minha linha de conduta”, comentou Pimenta, em nota oficial.

“Fico extremamente honrado em liderar uma candidatura que agrega várias alas políticas em busca do melhor para o São Paulo: uma gestão moderna, profissional, transparente e vitoriosa. Precisamos voltar a ser protagonistas novamente, conquistando os títulos e as glórias que sempre foram a marca do clube”, completou.

Hoje com 78 anos, Pimenta ficou marcado na história do Tricolor do Morumbi por ter sido mandatário do clube em uma época dourada. Sob sua gestão, a equipe conquistou duas Libertadores, dois Mundiais, além de um Brasileiro, dois Paulistas, duas Recopas Sul-Americana, uma Supercopa Sul-Americana, e títulos menos expressivos, como a Conmebol e os Troféus Ramon de Carranza e Teresa Herrera.

Além de José Eduardo Mesquita Pimenta, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, atual presidente, também já deixou claro que pretende concorrer no intuito de permanecer no cargo depois de ter assumido a função em decorrência da renuncio de Carlos Miguel Aidar.