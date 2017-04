Pratto elogia Gilberto e pede time agressivo contra o Cruzeiro

O São Paulo segue em sua sequência de partidas decisivas com uma boa situação no ataque. Enquanto o reforço badalado e milionário Lucas Pratto continua sendo decisivo, Gilberto já marcou dez gols em 13 partidas e é o artilheiro do Tricolor nesta temporada.

Assim como Gilberto exaltou o seu principal concorrente para a vaga de centroavante do time de Rogério Ceni após marcar dois gols no Linense no Campeonato Paulista, o atacante argentino comemorou a boa fase do seu companheiro de equipe, lembrando a sequência de jogos que o clube do Morumbi vem enfrentando.

“Isso é ótimo. Trabalhamos para que todo mundo esteja bem. Precisamos que todo mundo tenha confiança no ataque, principalmente porque é onde a gente tenta definir o jogo. A fase dele é boa, eu sei que ele trabalha toda a semana para jogar bem e isso é importante. Acho que todo mundo tem que ter confiança porque temos uma sequência de jogos muito importantes. São todas partidas decisivas”, afirmou o jogador de 28 anos.

Apesar de já ter passado os dois jogos de quartas de final do Campeonato Paulista e a partida de ida da primeira fase da Copa Sul-Americana contra o Defensa y Justicia, a equipe de Rogério Ceni jogará duas partidas contra o Cruzeiro na Copa do Brasil e as duas semifinais do Paulistão nas próximas duas semanas.

Leia mais:

Lucão encara o Morumbi após 131 dias e Ceni revela receio no clube

Comissão técnica do São Paulo festeja goleada com pizza

Durante evento da Uefa, no Campo de Marte, o ex-jogador do Atlético-MG relembrou seus duelos contra a Raposa e já sabe qual postura o São Paulo deve ter na Copa do Brasil. “Foi metade, metade. Os últimos jogos que joguei não foram bons (pois o Cruzeiro levou a melhor), mas os primeiros foram bons. Como todo clássico, são jogos diferentes. Com a camisa do São Paulo, sabemos que o jogo é muito importante e tentaremos fazer um bom resultado (em casa) para depois definir em Belo Horizonte. Sabemos que é uma equipe que está invicta, ainda não perdeu nesta temporada. Vamos jogar contra um grande rival, mas temos que ser agressivos e mostrar que queremos ganhar a competição”.

Além disso, Lucas Pratto exaltou a qualidade do elenco Tricolor apesar dele não ser numeroso. “O treinador está dando espaço para todo mundo, mudando o time. A verdade é que temos um elenco pequeno, mas que é muito parelho. Qualquer um pode jogar. O mais importante é que o time está unido. O importante é ir jogo a jogo. O técnico precisa de todo mundo e, como temos um elenco pequeno, precisamos de todo mundo bem”.

*Especial para a Gazeta Esportiva