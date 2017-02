Pratto comemora gol em estreia, mas não tem “felicidade completa”

O centroavante Lucas Pratto precisou só de uma chance para marcar em sua estreia com a camisa tricolor, realizada no último sábado. No entanto, a felicidade não foi completa porque o Mirassol buscou o empate por 2 a 2 nos acréscimos da partida disputada no Morumbi.

Logo aos nove minutos de jogo, o argentino aproveitou cruzamento de Bruno, ganhou de dois marcadores no alto e testou firme, sem chances para o goleiro Vagner. Após o duelo, o camisa 14 ainda recebeu elogios do técnico Rogério Ceni.

“Estou feliz por marcar pela primeira vez, mas não é uma felicidade completa porque deixamos escapar dois pontos importantes em casa. Prefiro sempre a vitória coletiva do que um gol, e por isso a minha felicidade não é 100%. De qualquer forma, só posso agradecer aos torcedores que desde o aquecimento já estavam gritando o meu nome. Fiquei muito feliz com este carinho e tentei retribuir”, afirmou Pratto, que teve o apoio de mais de 43 mil torcedores.

“Espero marcar mais gols para ajudar a equipe. Quero retribuir esta confiança da torcida e do clube com gols”, acrescentou o centroavante, que também ressaltou o companheirismo do grupo. “Meus companheiros me fizeram sentir em casa. Trabalhamos juntos pela vitória, tentamos, mas infelizmente não conseguimos. Jogo a jogo vou conhecê-los melhor, mas na estreia já conseguimos nos entender bem”, concluiu.

Apesar do empate amargo, o São Paulo segue na liderança do Grupo B do Campeonato Paulista, com sete pontos ganhos. A equipe buscará a reabilitação na próxima terça-feira, quando enfrentará o São Bento, novamente no Morumbi, a partir das 20h30 (de Brasília).