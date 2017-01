Por transparência, São Paulo exibe documentos e contas no site oficial

O São Paulo lançou nesta quinta-feira uma seção específica em seu site oficial para a divulgação de documentos relacionados à administração do clube. Chamada “Transparência”, a página tornará públicos dados sobre gestão, finanças, contratos e organogramas e será abastecida periodicamente com certidões e demonstrativos.

“Este projeto me causa o mais genuíno prazer, pois dá a este São Paulo a cara que queremos. É mais uma prova de que este Clube não tolera desonestidade e obscuridade, e está disposto a mudar. O São Paulo já mudou e continuará mudando para melhor”, afirmou o presidente do Clube, Carlos Augusto de Barros e Silva.

“É um feito que consolida nossa trajetória num novo caminho, profissional e moderno, depois de termos iniciado esse movimento com a recuperação de crédito e imagem, a redução da dívida e, principalmente, a reforma estatutária, possibilitada pela boa atuação do Conselho Deliberativo, que a aprovou por unanimidade”, acrescentou.

Já estão disponíveis o atual organograma do São Paulo e toda a documentação relacionada à reforma estatutária aprovada por conselheiros e associados no fim de 2016 e que entrará em vigor a partir de abril, após a eleição para presidente.

Além do organograma, já estão publicados os relatórios da gestão de 2016, os demonstrativos financeiros anuais e auditados, de 2006 até 2015, os relatórios da ouvidoria, e procedimentos operacionais do jurídico do clube, assim como os documentos relacionados à adesão ao Profut.

“Estamos preparando o São Paulo para esse momento de modernização das práticas administrativas previstas no Novo Estatuto, e a Transparência é um dos princípios básicos da governança corporativa. Essa é mais uma iniciativa fundamental da atual administração em busca do ambiente propício rumo à profissionalização efetiva da gestão do clube”, celebrou o superintendente de Planejamento e Governança do São Paulo, Rogerio Hamam.

O Tricolor ainda informa que a página “Transparência” será abastecida por “uma vasta relação de documentação como Atas das reuniões do Conselho Deliberativo, Conselho Consultivo e Conselho Fiscal, além da relação das empresas com as quais o clube mantém contratos firmados”.