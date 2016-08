Por tranquilidade, Tricolor se blinda e terá treinos fechados na semana

Vídeos destaque Líder no Brasileiro, Verdão foca em confronto da Copa do Brasil

Em crise, o São Paulo decidiu se blindar durante a preparação para o clássico contra o Palmeiras, marcado para o próximo dia 7 de setembro, no Palestra Itália, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na noite desta segunda-feira, a assessoria de imprensa do clube divulgou a programação da equipe para esta semana e ressaltou que os treinos serão fechados e a presença de jornalistas no CCT da Barra Funda estará proibida.

Após empatar sem gols diante do Coritiba, no último domingo, o Tricolor se reapresentará nesta terça-feira à tarde e nos três dias seguintes treinará em dois períodos. Os comandados de Ricardo Gomes folgarão no sábado e voltarão a trabalhar no domingo, mas somente pela manhã.

Sexta-feira será a exceção, já que o atendimento à imprensa será normal na parte da manhã. O treino da tarde, no entanto, que deverá ser tático, acontecerá a portões fechados. Toda essa blindagem vem depois da invasão que torcedores organizados realizaram no CT, no último sábado, quando Michel Bastos, Carlinhos e Wesley foram agredidos. O Tricolor ainda relatou roubo de artigos esportivos.

“O Clube quer dar aos atletas toda a tranquilidade para que possam focar apenas nas atividades dentro de campo. Por isso, em decisão da Diretoria, partilhada com a comissão técnica, definiu-se pelo fechamento das atividades, visando um ganho exclusivamente esportivo. Respeitamos muito o trabalho da imprensa e pedimos a compreensão de todos”, diz o comunicado da assessoria de imprensa do São Paulo.

Passadas 22 rodadas do Brasileirão, o clube do Morumbi ocupa o 11º lugar, com 28 pontos, apenas quatro a mais que o Internacional, primeira equipe dentro da zona de rebaixamento. Pela competição, o São Paulo não vence há três jogos, acumulando uma derrota e dois empates.

