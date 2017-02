Por documentação, Pratto está fora do San-São desta quarta-feira

Principal reforço do São Paulo para a temporada 2017, o centroavante Lucas Pratto está fora do clássico contra o Santos, marcado para esta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. A estreia do argentino com a camisa tricolor será adiada em função da falta de tempo para regularizar a sua documentação e torná-lo apto a entrar em campo.

A informação foi divulgada nesta segunda-feira pelo próprio jogador e pelo presidente do clube, Carlos Augusto de Barros e Silva, durante a primeira coletiva de imprensa de Pratto como jogador do Tricolor. Dessa forma, a estreia com a camisa tricolor deve ocorrer no próximo sábado, dia 18, na partida contra o Mirassol, no Morumbi, pela quarta rodada do Estadual.

“Acho difícil jogar por um tema de regularização. Depois, eu tinha jogado dois jogos e quinta-feira iria atuar pelo Atéltico-MG. Fisicamente estou 100%. Não falei com o Rogério Ceni sobre quarta-feira, porque está sabendo que não pode contar comigo. Minha cabeça é me preparar para conhecer os companheiros e me colocar em ritmo para estar à disposição o mais rápido possível”, afirmou o novo camisa 14, número herdado após a venda de Davids Neres ao Ajax-HOL.

“Quero jogar sempre. Tem que pressionar o presidente para conseguir a documentação, mas é difícil”, brincou o atacante de 28 anos, antes de Leco esclarecer a situação burocrática do atleta.

“Procedimentos legais e registro não serão feitos antes de quarta-feira. Não contem com ele. Quem sabe para o próximo fim de semana. E quem sabe se pudermos alcançar um número elevado de torcedores, tão significativa como ontem”, completou o mandatário, na expectativa de rever o Morumbi lotado após a goleada sobre a Ponte Preta no domingo.

O elenco do São Paulo se reapresenta ainda nesta segunda-feira à tarde no CCT da Barra Funda, onde será iniciada a preparação para o San-São. Pratto e o volante Jucilei treinarão com aqueles que não atuaram na vitória sobre a Ponte, enquanto os titulares farão um regenerativo.