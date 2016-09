Pela terceira vez seguida, Michel Bastos não é relacionado no São Paulo

A reunião que definiu a permanência de Michel Bastos no São Paulo não foi suficiente para mudar a situação do jogador junto ao técnico Ricardo Gomes. Pela terceira vez seguida, o comandante deixou o camisa 7 de fora da lista de jogadores relacionados para o confronto com o Cruzeiro, às 21 horas desta quinta-feira, no Morumbi, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes, o meia também não participou da derrota para o Palmeiras e da vitória sobre o Figueirense.

Michel Bastos tem treinado normalmente com o elenco e inclusive esteve com o grupo nesta quarta, no palco do jogo contra a Raposa, no trabalho que fechou a preparação são-paulina. O jogador chegou em seu carro particular e também não deixou o estádio no ônibus do clube. Em campo, no pouco que a imprensa pôde assistir, Michel conversou bastante com Kelvin e estava até animado, brincando com outros companheiros durante o aquecimento.

Agora, fica a expectativa para saber se o jogador voltará a figurar ao menos no banco de reservas no duelo de domingo, contra o Atlético-PR, em Curitiba. Até lá, serão mais alguns dias apenas de treino para o ex-jogador da Seleção Brasileira, que frequentemente é perseguido por parte da torcida tricolor, principalmente nos jogos em casa.

Por outro lado, Ricardo Gomes confirmou três retornos: Rodrigo Caio, Bruno e Carlinhos. O zagueiro está recuperado de dores no quadril e dos pouco mais de 30 pontos que levou na boca durante o clássico com o Palmeiras e deve ser titular. O lateral direito enfim está de vola depois de desfalcar o time por três rodadas por causa de um estiramento na coxa esquerda e ficará como reserva direto de Buffarini.

Já o polivalente Carlinhos, que pode ser utilizado na primeira ou na segunda linha do lado esquerdo, também foi liberado pelo departamento médico. O jogador sofreu um trauma no pé em função de um pisão que o palmeirense Jean lhe deu no último Choque-Rei. Carlinhos também não fez parte da vitória em cima do Figueirense.

Confira os 23 jogadores relacionados por Ricardo Gomes:

Goleiros: Denis e Léo.

Laterais: Buffarini, Mena, Carlinhos, Bruno e Matheus Reis

Zagueiros: Maicon, Rodrigo Caio, Lugano e Lyanco

Volantes: Hudson, João Schmidt e Thiago Mendes

Meias: Cueva, Wesley e Daniel

Atacantes: Chavez, Gilberto, Kelvin, Robson, Luiz Araújo e David Neres

