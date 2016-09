Para Ricardo Gomes, São Paulo mostrou que “não vai passar sufoco”

O São Paulo perdeu para o Palmeiras, se aproximou ainda mais da zona de rebaixamento, agora a apenas dois pontos, e ampliou seu retrospecto negativo. Já são 11 jogos com uma única vitória. Mesmo assim, Ricardo Gomes preferiu apontar os pontos positivos que seu time apresentou na noite desta quarta-feira, contra o Palmeiras, no Palestra Itália.

“Sinceramente, a situação não é agradável, estamos a dois pontos (do Z4), mas, pelo que eu vi no empate contra Inter, no empate com o Coritiba e agora mesmo, pela evolução do time, vamos crescer e não vamos passar sufoco, apesar da má colocação”, garantiu o treinador, ainda evitando cravar que a briga do São Paulo é apenas contra o descenso.

“Quando você está nessa situação, pelo demonstrado do time hoje, isso vai passar. Tem que estar sempre olhando para todas as partes, para cima e para baixo, mas, pela entrega e organização hoje….”, reforçou o técnico.

O placar, no entanto, não foi bom. Com o 2 a 1 para o Palmeiras, Ricardo Gomes identificou algumas falhas de seus comandados em campo e não se refutou de falar sobre elas logo na entrevista coletiva após o Choque-Rei, sem deixar de enaltecer o que a equipe fez de bom.

“A garra e a entrega, nada a dizer, pelo contrario, muito bem. Mas precisamos de muito mais que isso. O Palmeiras entrou pressionando, conseguimos sair mais no segundo tempo e, na segunda saída, fizemos um gol. Essa foi nossa dificuldade no jogo. Um jogo de vários escanteio, laterais dentro da área, não é muito o jogo brasileiro. Ficou muito disputado, mas nós tínhamos que encontrar espaço para jogar, e não conseguimos”, analisou Ricardo Gomes, para completar em seguida.

“O Palmeiras não tinha feito um grande perigo para nós, mas não conseguimos jogar. Essa foi a estratégia que deu certo para o Palmeiras. Depois que eles viraram, conseguimos jogar, mas eles se fecharam, o que era uma estratégia também”.

Quando questionados sobre os dois gols que decretaram a virada palmeirense nesta quarta, o comandante tricolor não fez nenhuma críticas aos seus zagueiros e ressaltou o fato do jogo aéreo não ser aquele que ele entende como ideal para seu time.

“Méritos do Palmeiras, mas erramos na marcação. No primeiro gol, a bola muito bem batida pelo Jean e a altura e saída não foi bem marcada. A partir dai, o Palmeiras voltou para o jogo com muita confiança. Tem sempre uma coisa a melhorar e, nesse caso, são os dois gols de bola parada. Mas isso não me preocupa”, afirmou Ricardo Gomes, apontando outras falhas mais importantes de serem resolvidas, na sua visão.

“O time teve garra, empenho, organização, mas isso é pouco para o São Paulo. O São Paulo tem que ter jogo e tivemos dificuldades em executar nosso jogo. Evoluímos bastante, mas ainda falta não pode ser dominado. Tem que dominar. Temos de melhorar no meio de campo”, concluiu Ricardo Gomes.



Recomendado para você