Para não perder o embalo, São Paulo recebe o Santo André no Morumbi

O desafio do São Paulo na tarde deste domingo será não dar qualquer brecha para a zebra e confirmar seu favoritismo nesta sétima rodada do Campeonato Paulista. Às 16 horas (horário de Brasília), o Tricolor recebe o Santo André no estádio do Morumbi e um duelo que chama atenção pela realidade de cada equipe. Enquanto o São Paulo é líder do Grupo B com 11 pontos e está invicto há sete jogos na temporada, o Ramalhão tem apenas seis pontos, venceu um único jogo até aqui e ocupa apenas a terceira colocação do Grupo C.

Claro que existe todo o respeito pelo adversário, mas a preocupação entre os são-paulinos é mais com a própria equipe do que com o time do ABC. Motivos para o sinal de alerta ficar ligado não faltam. O time de Rogério Ceni já foi goleado pelo Audax, empatou com Mirassol e Novorizontino depois de abrir dois gols de vantagem e precisou de um pênalti nos minutos finais para superar o São Bento em casa.

Por isso, mais do que vencer, neste domingo a missão é se impor, não correr riscos e matar a partida com autoridade para que qualquer desconfiança fique de lado. A goleada sobre o PSTC, que deu ao São Paulo a classificação na Copa do Brasil, é um fator de motivação.

Cícero, autor de três gols na quarta, está de volta ao Estadual depois de cumprir suspensão no último fim de semana. Rodrigo Caio também se recuperou de um torcicolo. Maicon deve ser a única baixa. O capitão trata uma pancada que sofrera no tornozelo. Breno deve ganhar nova chance. No ataque, Wellington Nem tenta recuperar seu espaço, mas ainda não está 100% fisicamente e deve ser preterido da escalação inicial.

De qualquer forma, a tarefa do Santo André é das mais complicadas. Sem vencer há quatro rodadas, o Ramalhão demitiu o técnico Toninho Cecílio e contratou Sérgio Soares para mais uma passagem pelo clube. O desafio no Morumbi marcará a reestreia de Soares. Em campo, a motivação pode vir justamente dá única vitória do time até aqui, já que foi justamente contra o Corinthians, dono da melhor campanha da competição, em plena Arena de Itaquera. Repetir o feito em cima do São Paulo é a grande meta da equipe.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X SANTO ANDRÉ

Local: Estádio Cícero Pompéu de Toledo, no Morumbi, em São Paulo

Data: 5 de fevereiro de 2017, domingo

Horário: 16h00 horas (de Brasília)

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira

Assistentes: Alex Alexandrino e Leandro Matos Feitosa

SÃO PAULO: Sidão, Bruno, Maicon, Rodrigo Caio e Junior; João Schmidt, Thiago Mendes, Cícero e Cueva, Luiz Araújo e Lucas Pratto

Técnico: Rogério Ceni

SANTO ANDRÉ: Zé Carlos; Jean, Reniê, Leonardo e Paulinho (Diogo Orlando); Dudu Vieira, Eduardo Ramos (Claudinho), Garré e Serginho; Deivid (Henan) e Edmilson.

Técnico: Sérgio Soares