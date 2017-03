Nova camisa do São Paulo já está pronta, mas torcedor vai ter de esperar

Os novos uniformes do São Paulo já estão prontos. Tanto a camisa tradicional, branca com as listrar horizontais preta e vermelha, quanto a camisa 2, com listras verticais e a cor vermelha predominante, já passaram pelas fases de testes e aprovação. Mas, o torcedor terá de esperar até maio para matar a curiosidade. O clube e a Under Armour, fornecedora de materiais esportivos do Tricolor do Morumbi, prometem realizar eventos de marketing a partir de abril em cima do lançamento para, só no início do mês seguinte, fazer a apresentação oficial.

As informações foram confirmadas pelo diretor de marketing do São Paulo, Vinícius Pinotti, que aproveitou para revelar que não só os uniformes desse ano já estão prontos como também que os desenhos e as novidades das roupas dos jogadores para 2018 e 2019 já começaram a ser estudadas.

“Está pronta (a camisa, mas se referindo aos uniformes). Vai ser lançada entre abril e maio, mas não posso mais falar sobre isso. E não só a de 2017, como as de 2018 e 2019 já estão em andamento. Os dois modelos”, contou Pinotti, evitando dar detalhes para não estragar ‘a surpresa’.

Apesar de também não ter confirmado a data do lançamento oficial, o dirigente são-paulino garantiu que o São Paulo não utilizará os novos uniformes no Campeonato Paulista, que tem suas finais marcadas para 30 de abril e 7 de maio. Apesar da proximidade das datas com a previsão do anúncio, Vinicius Pinotti explicou que só após o Estadual é que os atletas passarão usar a nova vestimenta.

Vale lembrar que ano passado o São Paulo estreou o uniforme fabricado pela fornecedora norte-americana dia 22 de maio, na derrota para o Internacional por 2 a 1 em pleno Morumbi, em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda em 2016, em outubro, houve também o lançamento do terceiro uniforme, que acabou gerando muita polêmica por ser amarelo.

O contrato entre São Paulo e Under Armour é válido até o primeiro semestre de 2020. O acordo prevê que o clube do Morumbi receba R$ 135 milhões, dos quais R$ 75 milhões em dinheiro (R$ 15 milhões por ano) e R$ 60 milhões (R$ 12 milhões por ano) em material esportivo durante os cinco anos da parceria.