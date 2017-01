Nos EUA, Marco Aurélio se despede do São Paulo com “esperança”

Importante dirigente da história recente do São Paulo, Marco Aurélio Cunha se despediu nesta quarta-feira da diretoria, na cidade de Bradenton, na Flórida, onde acompanhava a equipe neste início de pré-temporada. Por meio de sua conta no Twitter, o diretor executivo de futebol fez um breve resumo desta sua segunda passagem pelo cargo.

“Hoje me despeço do SPFC, aqui na Flórida. Essa etapa da missão está cumprida. Entregar o futebol melhor, em paz, com esperança e com Rogério”, escreveu Marco Aurélio.

Integrante da diretoria nos títulos da Copa Libertadores e Mundial de 2005, além do tricampeonato brasileiro (2006 a 2008), Cunha voltou ao Morumbi em setembro do ano passado, quando o Tricolor flertava com o rebaixamento à Série B.

Para assumir o cargo de diretor executivo, contudo, ele teve de se licenciar da CBF, em que atua como coordenador de futebol feminino. Em dezembro, o dirigente já havia informado o presidente do São Paulo, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, que não continuaria no clube em 2017.