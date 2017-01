No aguardo dos chineses, São Paulo pode anunciar Jucilei nesta semana

O São Paulo está cada vez mais próximo de anunciar Jucilei como novo reforço para 2017. O meio-campista já acertou o valor de salário com o Tricolor, que só aguarda a liberação do Shandong Luneng, da China, para oficializar a contratação.

As pendências entre os clubes não são grandes e há a expectativa de o anúncio ocorrer nesta semana. Com 28 anos, Jucilei assinaria com o time do Morumbi um contrato de empréstimo válido por uma temporada.

No Brasil desde a última quarta-feira, Jucilei viu na mudança de regulamento do Campeonato Chinês uma boa oportunidade de retornar ao Brasil. No país asiático, o limite de estrangeiros em cada clube foi reduzido para quatro atletas, sendo que apenas três podem ser relacionados para a partida.

No Shandong Luneng, além de Jucilei, os brasileiros Gil e Diego Tardelli, o senegalês Papis Cissé, e o italiano Graziano Pellé integram o elenco do clube chinês.

Jucilei se destacou pelo Corinthians de 2009 a 2011 e chegou a ser convocado para defender a Seleção Brasileira. Vendido ao Anzhi Makhachkala, da Rússia, o meio-campista ainda passou pelo Al-Jazira, dos Emirados Árabes, antes de finalmente acertar com o Shandong Luneng.

O técnico do São Paulo, Rogério Ceni, já deu o aval para a contratação. Com a provável saída de João Schmidt para a Atalanta no meio do ano, a equipe precisará de mais um volante no elenco. Com 1,86m, Jucilei atende aos pré-requisitos estipulados pelo ex-goleiro, que privilegia jogadores altos para formar seu time ideal.

Até o momento, o São Paulo já anunciou oficialmente as contratações do atacante Welllington Nem, do goleiro Sidão, do meia Cícero e do atacante Neilton para a disputa da temporada de 2017.