Neilton se desculpa por publicação antiga em que ofende o São Paulo

O atacante Neilton foi oficializado como novo reforço do São Paulo na manhã desta quinta-feira. Com poucas horas como jogador do novo clube, porém, o atleta já teve que se defender de uma polêmica que movimentou as redes sociais.

Após o acerto ser divulgado, uma publicação de Neilton em uma antiga conta no Twitter com uma ofensa à equipe tricolor começou a circular. “Tô assistindo o jogo do lixo do São Paulo com a minha mãe”, escreveu o jogador, em uma época em que ainda era atleta das categorias de base do Santos.

Logo em seguida, porém, Neilton utilizou sua conta no Instagram para se desculpar com a torcida do São Paulo e afirmar que era muito imaturo no período da publicação, além de jogar por uma equipe que é rival no estado.

“Estou muito feliz por chegar ao São Paulo. Vestir essa camisa me dá muito orgulho e também à minha família, que é toda são-paulina. Nessa foto (mostrada abaixo), com sete anos, estou com meu pai com o uniforme do Tricolor. Aproveito para pedir desculpas pelo tweet que publiquei quando era ainda mais jovem. Na época eu era apenas um garoto que sonhava jogar futebol profissionalmente e defendia um clube rival. Foi um erro, que não representa o que pensava e muito menos o que penso hoje. Estou realizando um sonho pessoal e vou me dedicar sempre para honrar essa camisa e dar muitas alegrias aos torcedores”, escreveu.

A chegada de Neilton ao São Paulo foi oficializado após uma troca com o Cruzeiro. Para contar com o atacante, o Tricolor cedeu o volante Hudson à equipe mineira.