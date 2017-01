Neilton chega motivado em fazer Rogério Ceni campeão como técnico

Neilton foi contratado pelo São Paulo já no fim das férias e se apresentou ao novo clube junto com seus novos companheiros, dia 4. Mas, somente na noite desta terça-feira é que o atacante foi apresentado de forma oficial como reforço para 2017. E em sua primeira entrevista coletiva, Neilton fez questão de ressaltar a importância de Rogério Ceni para sua escolha pelo Tricolor do Morumbi depois de se destacar com a camisa do Botafogo no Campeonato Brasileiro.

“O Rogério entrou em contato comigo, esse foi um dos motivos de eu optar pelo São Paulo. Tive propostas de outros clubes, mas fiquei feliz pelo interesse dele em contar comigo. Espero representá-lo bem aqui, fiquei bastante emocionado com a ligação dele. Foi a realização de um sonho para minha família, que me vê jogar no time do coração deles”, revelou, depois de mais um treino forte na Academia IMG, em Bradenton, Orlando, nos Estados Unidos.

“Está sendo especial. Os treinos dele são muito dinâmicos, pegados, é assim que o São Paulo virá em 2017. Bem competitivo, centrado naquilo que quer e com sede de títulos. O Rogério fez história com a camisa do São Paulo, espero poder ajudá-lo a fazer história como treinador e conquistar mais títulos na nova função”, avisou o garoto.

Revelado pelo Santos, Neilton chamou atenção com a camisa do Botafogo, mas pertencia ao Cruzeiro. Para chegar ao clube do Morumbi, a diretoria são-paulina cedeu o volante Hudson. A estreia de Neilton pelo São Paulo deve acontecer dia 19, contra o vencedor de Millonarios-COL e River Plate-ARG, na Copa Flórida, e com a camisa 7, que antes era de Michel Bastos.

“Fico feliz por vestir a camisa 7, desde meus seis anos de idade eu a uso. Hoje posso ter a honra e a felicidade de usar novamente. Espero representá-la muito bem”, comentou, antes de novamente ter de explicar um post de anos atrás no twitter, quando provocou a equipe que defende agora. “Hoje eu não faria isso, foi um post que não representava o que eu sentia. Eu era um moleque, jogava no time rival, serve como aprendizado. Já pedi desculpas a todos os torcedores, foi uma atitude de menino”, explicou.

Além de Neilton, o São Paulo contratou o goleiro Sidão, o meia Cícero e o atacante Wellington Nem para a primeira temporada de Rogério Ceni como treinador. Mesmo assim, a busca por mais reforços segue na pauta do clube.