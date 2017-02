Muller vai a lançamento de chapa e endossa campanha de Pimenta

Lançamento da candidatura do presidente Pimenta à presidência do Tricolor. Ele foi o comandante dos esquadrões que deram os maiores títulos ao São Paulo. Pimenta reúne todos os atributos de um grande presidente. Posso falar porque comprovei de perto. Certamente é o nome que recolocará o São Paulo na rota das conquistas. Vamos, São Paulo!!! Uma publicação compartilhada por Muller7 – Oficial (@muller7oficial) em Fev 22, 2017 às 4:37 PST

Multicampeão no São Paulo, o ex-atacante Muller endossa a campanha de José Eduardo Mesquita Pimenta, candidato da oposição à presidência do clube. Na noite da última quarta-feira, o ídolo tricolor esteve presente no lançamento da chapa “São Paulo Unido e Vencedor” para prestar apoio ao adversário do atual mandatário Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco.

Em sua conta no Instagram, o ex-jogador disse que Pimenta é o mais preparado para comandar o clube do Morumbi, citando o passado vitorioso do dirigente à frente da agremiação nos anos 1990.

“Ele foi o comandante dos esquadrões que deram os maiores títulos ao São Paulo. Pimenta reúne todos os atributos de um grande presidente. Posso falar porque comprovei de perto. Certamente é o nome que recolocará o São Paulo na rota das conquistas. Vamos, São Paulo”, escreveu.

Entre 1990 e 1994, com Pimenta na presidência e Muller dentro de campo, o São Paulo conquistou uma série de títulos, entre os quais destacam-se o bicampeonato da Copa Libertadores e do Mundial de Clubes.

Ao contrário de Leco, Pimenta ainda não definiu os nomes de vice-presidente geral nem para a presidência do Conselho Deliberativo. Já o atual mandatário confirmou Roberto Natel e Marcelo Abranches Pupo Barboza para os respectivos cargos. A eleição do São Paulo acontecerá na segunda quinzena de abril.