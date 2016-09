Ministério Público pede prisão de invasores do CT do São Paulo

Na manhã do último dia 27 de agosto, um sábado, dezenas de torcedores invadiram o Centro de Treinamento do São Paulo para protestar contra a má fase do clube. Nesta quinta-feira, o Ministério Público local pediu a prisão preventiva de 12 dos envolvidos no caso.

A invasão foi ao CT, localizado na Barra Funda, foi marcada pela agressão a alguns jogadores e pelo roubo de material esportivo. De acordo com o promotor Paulo Castilho, o Ministério Público pediu a prisão preventiva dos líderes da manifestação, entre eles membros das organizadas Independente e Dragões da Real.

“Oferecemos a denúncia de formação de quadrilha, invasão de propriedade particular, dano e roubo qualificado, além de pedir a prisão preventiva, que está sob análise do Juizado do Torcedor”, afirmou Castilho em entrevista à rádio Jovem Pan.

Os atletas do São Paulo, de acordo com o promotor, não vão agir juridicamente. “Todos estão amedrontados e com medo de tomar alguma atitude, tanto que os jogadores agredidos renunciaram ao direito de representação. Não vão processá-los”, declarou Castilho.

O promotor ainda solicitou o arresto de bens dos envolvidos para ressarcir as perdas do São Paulo Futebol Clube e que, caso a prisão preventiva não se concretize, os torcedores sejam afastados dos estádios. “Nunca nos deparamos com tamanha violência. Formaram uma verdadeira quadrilha para invadir o Centro de Treinamento”, afirmou Castilho.

Dentro de campo, o São Paulo reagiu na noite desta quinta-feira e ganhou do Cruzeiro com gol de Wesley, um dos agredidos na recente invasão ao CT. Com 34 pontos, o time tricolor ocupa o 12º lugar do Campeonato Brasileiro e na próxima rodada enfrenta o Atlético-PR, em Curitiba, às 16 horas (de Brasília) de domingo.

