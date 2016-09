Michel Bastos treina normalmente antes de definir se fica ou sai do clube

O trabalho de reapresentação do São Paulo no CT da Barra Funda na manhã desta segunda-feira era aguardado apenas para saber qual seria a posição de Michel Bastos depois de ouvir, pela imprensa, um dia antes, que teria uma reunião para definir sua permanência ou saída do Tricolor. E o meia de 33 anos reagiu normalmente. Foi a campo e trabalhou com atletas que não foram aproveitados na vitória sobre o Figueirense, no domingo.

Michel Bastos sequer foi relacionado para as duas últimas partidas do São Paulo e Ricardo Gomes explicou que o jogador não vive uma “boa fase mental” e que “não conta com o meia, por enquanto”. Sempre muito perseguido pelos torcedores, principalmente dos organizados, Michel parece ter se abalado com as agressões durante a invasão ao CT, há duas semanas, e mesmo treinando todos os dias como o time, não sabe se deseja realmente continuar no clube.

Marco Aurélio Cunha, novo executivo de futebol são-paulino, revelou que tem uma reunião marcada com o jogador para esta segunda. Essa conversa provavelmente vai acabar com as especulações resolver a questão com o ex-jogador da Seleção Brasileira que tem contrato até o fim de 2017. Se sair, Michel não poderá atuar por nenhum time da Série A, pois já passou a marca de sete jogos na competição e teria até quinta-feira para fechar com alguma agremiação da Série B, se for o caso. As janelas europeia e chinesa estão fechadas e apenas o ‘mundo árabe’ poderia ser uma alternativa imediata ao jogador.

Enquanto a questão não se resolve, Ricardo Gomes só pensa em dar continuidade ao trabalho que, enfim, alcançou sua primeira vitória na 24ª rodada do Brasileirão. Para o desafio de quinta-feira, contra o Cruzeiro, no Morumbi, o técnico ainda não sabe se poderá contar com Carlinhos, Rodrigo Caio e Jean Carlos. O lateral, que sofreu um trauma no pé direito contra o Palmeiras, apenas correu em volta do campo. Já o zagueiro, ainda com dores no quadril, e o meia que reforçou o elenco semana passada, em fase final de uma recuperação e uma contratura na coxa, ficaram no Reffis.

O lateral esquerdo Mena, sim, vai estar à disposição para encarar a Raposa na quinta. O chileno cumpriu suspensão nos 3 a 1 da equipe em cima do Figueirense e agora volta ao time titular depois de assistir Matheus Reis ocupar a vaga no domingo de manhã.



