Mena, Michel Bastos, Carlinhos e Rodrigo Caio podem ser desfalques

Ricardo Gomes chegou ao seu quarto jogo no comando do São Paulo e ainda não conseguiu levar a equipe à vitória. Com a derrota de virada para o Palmeiras na noite desta quarta-feira, por 2 a 1, o treinador soma agora dois empates e uma derrota no Campeonato Brasileiro, além de um revés na Copa do Brasil. E a má fase não dá sossego ao comandando treinador, que já tem muitos problemas para a próxima rodada.

Como Mena atuou na noite de terça-feira pela seleção do Chile na disputa das Eliminatórias Sul-americanas para a Copa do Mundo de 2018, Carlinhos foi titular no clássico desta quarta. O jogador, no entanto, pediu substituição ainda aos 44 minutos do primeiro tempo por causa de um problema físico e preocupa. Com isso, Mena teve de ir para o jogo no sacrifício.

O problema é que no segundo tempo o lateral chileno recebeu o cartão amarelo e, com isso, terá de cumprir suspensão na 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, domingo, contra o Figueirense, no Morumbi. Sem Mena e com Carlinhos como dúvida, Ricardo Gomes terá de quebrar a cabeça para definir quem entrará na esquerda. Michel Bastos, sempre uma alternativa nessa função, sequer foi relacionado mais uma vez mesmo depois de treinar normalmente durante os nove dias de preparação.

“Eu botei ele no (jogo contra o) Coritiba. Não estava bem, conversamos na terça e ele não consegue explicar a deficiência que ele mesmo está sentindo. Não melhorou nada durante a semana e acabei decidindo que ele não fosse convocado. Temos de recuperar”, explicou Ricardo Gomes nesta quarta-feira.

Outro problema está na zaga. Rodrigo Caio sofreu uma pancada no quadril e também deixou a partida ainda no primeiro tempo. O zagueiro fazia seu primeiro jogo desde que retornou dos Jogos Olímpicos e passou os últimos dias correndo contra o tempo para sanar um estiramento na coxa. Agora, só com os resultados dos exames que Rodrigo Caio foi levado a fazer ainda nesta madrugada é que sua escalação no domingo será definida. Lyanco e Lugano são as opções de Ricardo Gomes.

Já o meia peruano Cueva deve voltar ao time depois de perder o duelo com o Palmeiras por falta de condição física, já que defendeu sua seleção já no fim da noite de terça e chegou ao Brasil nesta quarta sem o preparo necessário para ser utilizado. A ausência do armador, aliás, foi minimizado por Ricardo Gomes mesmo depois da derrota no Palestra.

“Não estávamos com o Cueva, mas temos esse jogador (armador). Nós podemos fazer melhorar ainda mesmo sem o Cueva. Na minha cabeça é muito mais pelo tempo de trabalho do que pela falta de jogador (o fato do time não ter dominado)”, comentou o treinador, que também tem Bruno no departamento médico, mas poderá usar Buffarini, que volta de suspensão.



