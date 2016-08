Melhor que Calleri, Andres Chavez agora mira gol em cima do Palmeiras

A torcida do São Paulo sentiu a saída de Jonathan Calleri. Em pouco menos de seis meses, o argentino conquistou os tricolores com seus gols, quase sempre cruciais para vitórias importantes, principalmente durante a Copa Libertadores da América. Agora, a bola da vez é Andres Chavez, ex-companheiro de Calleri no Boca Juniors. E para surpresa de todos, o forte atacante já superou o amigo. Marcou quatro gols em sete partidas. Calleri precisou de 14 jogos para alcançar a marca. Então, o foco agora é balançar as redes do Palmeiras no clássico de 7 de setembro, no Palestra Itália.

“Fico contente por conseguir números bons. É importante para mim fazer gols, pois sabia que a expectativa sobre mim estava alta por causa do que Jonny (Calleri) fez aqui. Então, minha intenção é essa, fazer gols, ser um jogador importante. Agora quero marcar no clássico. Seria muito importante para o clube e para mim”, comentou o camisa 9, acostumado a pressão pelo que viveu em seu país de origem.

“Na Argentina eu joguei muitos clássicos, me lembro muito do Boca Junior com River, é um clássico muito conhecido no mundo e tenho essa experiência de ter atuado em jogos assim. Tomara que haja um triunfo nosso e que eu consiga ganhar um clássico pelo São Paulo logo de cara”, explicou.

O curioso é que apesar do São Paulo atualmente olhar com preocupação para a zona de rebaixamento, já que é o 11º colocado na tabela de classificação, a apenas quatro pontos da degola, enquanto seu rival da próxima quarta-feira lidera a competição, com 15 pontos a mais que o Tricolor, Chavez fala em “rival direito”.

“Estou com muita vontade de jogar um clássico pelo São Paulo, ainda mais que vai ser contra um rival direito no Brasileiro e que está acima da gente na tabela. Vivo a expectativa de chegar para o jogo da melhor maneira para atuar bem. Estou tranquilo, pensando que temos uma semana completa para treinar bastante e pensar na partida, que vai ser muito importante”, concluiu o otimista centroavante argentino.



