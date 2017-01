Meia do São Paulo recebeu incentivo de Kaká antes de goleada na Copinha

Principal destaque da goleada por 6 a 0 sobre o Genus na estreia da Copa São Paulo de Futebol Júnior, na última terça-feira, em Capivari, Matheus Frizzo contou com uma motivação a mais antes da partida. O meia recebeu um vídeo de incentivo de Kaká, revelado na base são-paulina. Na mensagem, o jogador do Orlando City, dos Estados Unidos, desejou boa sorte ao garoto, que comemorou o apoio oferecido pelo ídolo.

“Pelo jeito (o vídeo) ajudou”, afirmou Frizzo em meio aos risos. “Fiz dois gols, sou muito fã dele, fiquei muito surpreso e feliz com a mensagem. Com certeza, foi uma motivação a mais para esse jogo. Queria agradecer muito o carinho dele, estou feliz com a torcida e com a força que ele me passou antes do jogo”, acrescentou o jovem atleta.

Autor de dois gols na vitória são-paulina, Frizzo recebeu a notícia de que herdaria a camisa 10 do time sub-20 do Tricolor no início da semana, quando Shaylon foi chamado por Rogério Ceni para integrar o elenco profissional na viagem aos Estados Unidos, onde a equipe principal realizará a pré-temporada em janeiro.

“Usar a camisa 10 do São Paulo com tanta história, ver tantos ídolos que usaram ela, só me motiva mais a fazer o meu melhor. E na minha primeira Copinha fazer dois gols na estreia, é uma emoção inexplicável”, disse o garoto.

Frizzo precisou de apenas dois minutos para abrir o placar contra o Genus. Após erro na saída da equipe rondoniense, Caíque ajeitou para o meia, que só tocou na saída do goleiro. Ainda aos 26 do primeiro tempo, ele marcou o segundo gol em chute certeiro no canto direito, aproveitando cruzamento rasteiro de Matheus Lu.

Responsável pela maior goleada até então da Copinha, o São Paulo volta a campo na próxima quinta-feira, às 16 horas (de Brasília), novamente na Arena Capivari, sede do Grupo 13 da competição. Os tricolores enfrentarão a União Barbarense, que perdeu em sua estreia para o Capivariano por 2 a 1.