Marco Aurélio confirma permanência de Michel Bastos no Tricolor

Michel Bastos seguirá no São Paulo, ao menos até o final do ano. Em conversa entre o meia e a diretoria tricolor nesta terça-feira, no CT da Barra Funda, ficou definido que o jogador terminará a temporada no Morumbi. O diretor executivo Marco Aurélio Cunha negou que o meia queria deixar o Tricolor e comentou o acerto.

“Fiquei convencido de suas razões e do seu desejo de ajudar. O momento é de integrar, não dividir. O Ricardo Gomes ganha uma opção importante para a reação do time. O Michel falou que estava chateado e disse que iremos ajudá-lo. Faltou dar proteção a ele. Ele não me disse que queria sair. O senti absolutamente convicto em permanecer e ele foi muito receptivo sobre isso”, afirmou o dirigente.

Descontente no clube, as chances de Michel Bastos deixar o São Paulo ganharam força após o jogador ter sido agredido por torcedores organizados durante invasão no CT, no último dia 27. Apesar do discurso de Marco Aurélio, com contrato até dezembro de 2017, o meia ainda pode deixar o Tricolor após a disputa do Campeonato Brasileiro.

Nesta temporada, o atleta de 33 anos disputou 36 jogos e marcou cinco gols. Michel ficou fora da lista de relacionados contra Palmeiras e Figueirense, e, na segunda-feira, treinou apenas entre os reservas. Participando normalmente das atividades nesta terça, o jogador deverá ficar à disposição do técnico Ricardo Gomes para o jogo desta quinta, contra o Cruzeiro, às 21h (de Brasília), no Morumbi.

