Marco apoia decisão de Ricardo Gomes em não relacionar Michel

Marco Aurélio Cunha foi o grande responsável pela permanência de Michel Bastos no São Paulo, pelo menos até o fim deste ano. Mas, ao comentar a decisão de Ricardo Gomes em não relacionar o meia para a partida desta quinta, que começa logo mais às 21 horas, contra o Cruzeiro, o executivo de futebol deixou claro que entendeu como acertada a atitude do técnico, mesmo que isso tenha representado o terceiro jogo seguido em que o camisa 7 sequer figura no banco de reservas.

“Posição perfeita do treinador. Nós não podemos reintegrar um jogador um dia e no outro dia ele estar escalado. Ai é não respeitar o grupo que está trabalhando com o foco de jogar. Ele volta com toda vontade, e a nossa de recebe-lo, mas ele tem que passar pelos prazos naturais do retorno. Isso significa uma equipe que vem treinando ser prestigiada. Jogador que quer lugar na equipe tem que trabalhar por isso. Então, ele tem que trabalhar para retornar naturalmente”, explicou Marco Aurélio após desembarcar com a delegação tricolor no Morumbi.

Rodrigo Caio, que desfalcou a equipe na vitória em cima do Figueirense por cauda de uma pancada no quadril e pelos pouco mais de 30 pontos que levou na boca, confirmou que será titular e apostou no retorno de Michel Bastos na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, domingo, contra o Atlético-PR, em Curitiba.

“Ele vem treinando muito bem. Acredito que no próximo jogo já esteja 100%. Jogador muito importante para nós, tenho certeza que vai nos ajudar muito no restante do Brasileiro pela experiência e qualidade que tem”, disse o zagueiro, antes de ir às pressas para o vestiário.

Falando sobre o desafio desta quinta-feira, Marco Aurélio Cunha foi questionado sobre o clima que o dirigente diz não lhe dar boas lembranças. Em sua primeira coletiva de imprensa nesse retorno ao São Paulo, Marco comentou que jogos à noite no meio da semana, com pouco público e frio fazem com que o time são-paulino não entre ligado no jogo como deveria.

“A vantagem é que é Cruzeiro, né? Já é um adversário credenciado, tradicional. Isso dá um bom valor ao jogo. Mas, se fosse um jogo mais morno, ia ter de ter uma atuação melhor de vestiário para a equipe não entrar na monotonia da data , do tempo, do clima e do adversário”, brincou o dirigente, sem deixar de cobrar uma postura agressiva diante da Raposa.

“A vitória deixou um clima agradável. Saiu um pouco do peso. O retorno do Michel Bastos é um fato positivo. A gente tem que trabalhar com agenda positiva. Trabalhar por mais vitórias, por uma equipe estável, para a pegada ser forte. Eu já disse e vou repetir. No Morumbi o São Paulo tem que se impor. Perdeu a bola tem 10 segundos para recuperar, não pode ter muita troca de passes. Isso não é estratégia do técnico. Isso é maneira de agir. É ação. A equipe tem de agir nesse clima”, concluiu o novo homem forte do São Paulo.



