Maicon vibra com chegada de Pratto: “Melhor contratação do Brasil”

Classificado à segunda fase da Copa do Brasil, o São Paulo desembarcou em Congonhas na tarde desta sexta-feira, dia seguinte à vitória por 1 a 0 sobre o Moto Club, no Maranhão. No entanto, o principal assunto abordado no saguão do aeroporto foi a contratação de Lucas Pratto, confirmada pelo clube no início da tarde.

Os jogadores do Tricolor deram as boas-vindas ao centroavante argentino. Assertivo, o zagueiro Maicon afirmou que Pratto foi o melhor investimento entre os clubes nacionais neste início de temporada. A declaração do capitão são-paulino acontece um dia depois de o rival Palmeiras anunciar o colombiano Miguel Borja como seu novo reforço.

“A meu ver, foi a melhor contratação no futebol brasileiro agora. É um jogador que tem tudo para nos agregar bastante, um goleador, e sem dúvida nenhuma foi a melhor contratação que teve no mercado até agora”, afirmou, em entrevista a jornalistas.

Para tirar Pratto do Atlético-MG, o São Paulo desembolsou 6,2 milhões de euros (R$ 20,7 milhões) por 50% de seus direitos econômicos. Ele assinou um contrato de quatro anos com o clube do Morumbi. Até o momento, esta foi a contratação mais cara do Tricolor para o ano de 2017.

“Essa contratação foi boa pra caramba para o clube. É um jogador extremamente importante”, acrescentou Maicon, que teve a opinião compartilhada pelo companheiro de zaga Rodrigo Caio.

“É um jogador de seleção argentina. Vamos dar o nosso melhor para que possamos dar o suporte e paz para ele fazer muitos gols, é um jogador que vai nos ajudar bastante”, enfatizou o camisa 3, que fala com a experiência de já ter enfrentado o argentino em confrontos de Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores.

“Já o marquei umas duas, três vezes. É um jogador difícil de se marcar. Tem muita qualidade, um faro de gol impressionante, espero que ele tenha muitas alegrias conosco. Isso faz com que o time se fortaleça ainda mais, cresça e brigue pelos títulos neste ano”, concluiu.

No sábado, o São Paulo terá seu único treino para se preparar para o duelo de domingo contra a Ponte Preta, marcado para as 17 horas (de Brasília), pela segunda rodada do Estadual. Momentos antes da partida, o clube deve apresentar Lucas Pratto e Jucilei à torcida no Morumbi.