Maicon sofre lesão no tornozelo e vira dúvida para domingo

Garantido na terceira fase da Copa do Brasil, o São Paulo pode ter um desfalque importante para o seu próximo compromisso no Campeonato Paulista. Isso porque o zagueiro Maicon deixou a partida da noite desta quarta-feira contra o PSTC-PR com uma lesão no tornozelo esquerdo e virou dúvida para o confronto com o Santo André, neste domingo, às 16 horas (de Brasília), no Morumbi.

Logo no primeiro minuto do duelo em Londrina, que terminou com vitória tricolor por 4 a 2, o zagueiro foi solado por Santiago ao tentar isolar uma bola no campo de defesa. Maicon ainda tentou seguir em campo, mas mal conseguia pisar com o pé esquerdo no chão. Depois de mais dois minutos, pediu para ser substituído e Breno entrou em seu lugar para formar dupla com Rodrigo Caio, que herdou a faixa de capitão.

“Teve uma torção, parece, no tornozelo. Não posso dizer porque minha parte na medicina eu pulei na faculdade. Eu o vi com gelo no tornozelo, parece inchado. Por experiência, não acho que tenha condição de jogar no fim de semana. Não o farei jogar sem condições. É a posição que mais tenho jogadores, que mais quero por gente para jogar. Vamos tentar recuperá-lo”, afirmou o técnico Rogério Ceni, em entrevista coletiva após a partida.

O treinador tem cinco opções para a eventual vaga de Maicon. São elas Breno, Lugano, Douglas e Lucão. Há ainda a possibilidade de Lyanco estrear sob o comando de Ceni. O jovem defensor estava a serviço da Seleção Brasileira na disputa do Sul-Americano sub-20 do Equador, entre janeiro e fevereiro. Após alguns dias de descanso, ele voltou a trabalhar no CCT da Barra Funda na semana passada e pode ocupar a última vaga na lista de inscritos do Estadual.