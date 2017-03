Maicon, Rodrigo e Cícero treinam, e devem jogar contra o Corinthians

O São Paulo deve ter três reforços para o clássico contra o Corinthians, às 16 horas (de Brasília) deste domingo, no Morumbi. Os zagueiros Rodrigo Caio e Maicon, e o meio-campista Cícero estão recuperados de suas lesões e serão ao menos relacionados para o Majestoso válido pela 11ª e penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista.

Na reapresentação da equipe, na manhã desta sexta-feira, no CCT da Barra Funda, o trio trabalhou sem limitações durante o aquecimento, única parte do treino que pôde ser assistida pelos jornalistas. De acordo com a assessoria de imprensa do clube, eles treinaram no campo na última quinta, quando o restante dos jogadores estava de folga, após o empate por 1 a 1 com o Botafogo-SP, na quarta.

Capitão do time, Maicon é o que há mais tempo desfalca o São Paulo. Ele sofreu um entorse no tornozelo esquerdo em 1º de março, na vitória por 4 a 2 sobre o PSTC-PR, pela Copa do Brasil, e ficou de fora de seis partidas.

Já Rodrigo Caio lesionou o joelho esquerdo no início do empate por 1 a 1 com o ABC, em Natal, pelo jogo de volta da terceira fase do torneio nacional, sendo desfalque apenas contra Ituano e Botafogo-SP. Cícero, por sua vez, se reapresentou com torcicolo após o confronto com a equipe de Itu e não esteve à disposição apenas no duelo em Ribeirão Preto.

A expectativa é que, treinando no sábado, véspera da partida, os três sejam titulares diante do Corinthians. Por outro lado, a lateral direita ficou vaga após Bruno torcer o tornozelo direito no segundo tempo do jogo contra o Botafogo-SP. Para piorar, não há um substituto direto, já que Buffarini está a serviço da seleção argentina na disputa das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2018.

Posto isso, o técnico Rogério Ceni fará alguns testes durante treino tático desta sexta-feira. Wellington, Thiago Mendes e Araruna são os cotados a assumirem a vaga na lateral direita. Além de Buffarini, Lucas Pratto, também com a Argentina, Christian Cueva, na seleção peruana, e Sidão, ainda se recuperando de lombalgia, estão fora do Majestoso.

Questionado sobre o substituto de Bruno, o centroavante Gilberto fez mistério. “Eu não sei e espero que você não saiba até o jogo. É importante termos uma tática prévia e que não seja divulgada para que possamos surpreender o adversário”, disse, em entrevista coletiva concedida antes do treino.

Líder do Grupo B, com 16 pontos ganhos, o São Paulo encerra a preparação para o clássico neste sábado, com mais um treino tático. Caso vença o Corinthians, em jogo marcado para as 16 horas (de Brasília) deste domingo, o Tricolor garante a classificação às quartas de final do Campeonato Paulista.