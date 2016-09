Maicon detona arbitragem e culpa gol impedido por desestabilização

Apesar da má fase do São Paulo, Maicon tem sempre atendido à imprensa após os jogos para fazer sua avaliação ou dar uma satisfação ao torcedor, cada vez mais cansado com a sequência negativa da equipe. Apesar de manter sua postura de capitão, o zagueiro parece cada vez mais incomodado por ter sempre que “dar a cara à tapa” para justificar um tropeço. Desta vez, sobrou para o trio de arbitragem. O jogador não poupou críticas ao árbitro Sandro Meira Ricci e a auxiliar Nadine Schramm Camara Bastos, ambos da federação de Santa Catarina.

“A fase não está muito boa e a arbitragem também não ajuda. Tivemos lances que o Palmeiras matou contra-ataques nossos e os jogadores poderiam ter tomado o cartão amarelo, o que poderia acabar com uma expulsão no segundo tempo, mas não aconteceu dessa maneira. Sofremos um gol irregular. Estava impedido o primeiro gol do Palmeiras. A equipe ficou um pouco abatida com o gol e isso acabou nos prejudicando bastante”, reclamou, citando principalmente o lance em que Mina empatou o jogo, aos 10 minutos do segundo tempo.

“A gente não está em um melhor momento, sabemos disso. Agora é procurar trabalhar para voltar às vitórias de que tanto precisamos. Não tem desculpa de invasão de torcedores ou das mudanças na diretoria. Cabe a nós dar a volta por cima”, completou o zagueiro, objetivo em suas respostas e aparentemente cansado de tudo que o São Paulo tem vivido nos últimos meses.

No próximo domingo, o desafio será contra o Figueirense, que tem apenas um ponto a menos que o São Paulo (28 a 27) e, por isso, é adversário direto na briga para fugir da zona de rebaixamento. O confronto será no Morumbi, onde o Tricolor não vence há cinco jogos, às 11 horas (horário de Brasília).



