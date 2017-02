Maicon admite culpa por empate do Mirassol: “Momento de displicência”

O São Paulo cedeu o empate para o Mirassol no apagar das luzes no Morumbi. Mas o que deu origem à reação do time do interior foi uma falha de Maicon aos 30 minutos do segundo tempo, quando o Tricolor vencia por 2 a 0. Após a partida deste sábado, o zagueiro jogou para si a culpa do tropeço diante de mais de 43 mil torcedores.

Ao tentar sair jogando, o capitão são-paulino perdeu a bola para Raphael Lucas, que tocou na saída de Sidão e diminuiu o prejuízo do Mirassol. Nervosa em campo, a equipe da casa voltou a falhar aos 47 minutos da etapa final: Xuxa entrou na área sozinho, aproveitou que Bruno furou a cabeçada, e completou o cruzamento que veio da direita para as redes.

“Eu tenho uma parcela muito grande de culpa nisso. Estávamos com 2 a 0. Momento meu de displicência. Acabou complicando com o gol e eles cresceram. Então me vejo como o principal culpado e assumo toda a responsabilidade dos dois pontos perdidos dentro de casa”, lamentou o zagueiro, na saída de campo, em entrevista ao canal Premiere.

Na zona mista, Maicon prometeu não cometer o mesmo erro futuramente. “Pode ter certeza que não vou voltar a fazer isso novamente. É um lance em que o certo era aliviar a bola, eu fiz o que eu não devia e acabei prejudicando minha equipe. Tenho força para recuperar e nos próximos jogos vou me redimir”, disse, de forma convicta.

O meio-campista Cícero, substituído por Buffarini quando o Tricolor ainda vencia por 2 a 0, citou “uns vacilos” da equipe, mas pediu reação ao São Paulo para não perder a confiança adquirida com a recente série de três vitórias seguidas.

“Estávamos fazendo uma partida controlada, voltamos pro segundo tempo e conseguimos fazer o gol. Dentro de casa, com 2 a 0, era pra gente controlar o jogo, mas aí acabamos dando uns vacilos que às vezes acontece, coisas do futebol”, avaliou o jogador.

“Estávamos numa sequência boa de vitórias, lógico que um empate dentro de casa é muito ruim, mas temos que levantar a cabeça e seguir em frente. A equipe não pode perder a confiança, tem jogado bem, temos que manter esse intuito para conseguir mais uma sequência de vitórias”, completou.

Líder do Grupo B do Campeonato Paulista com sete pontos ganhos, o São Paulo volta a campo nesta terça-feira, às 20h30 (de Brasília), para enfrentar o São Bento, novamente no Morumbi.