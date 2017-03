Luiz Araújo inferniza o ABC e São Paulo encaminha classificação

O São Paulo encaminhou na noite desta quarta-feira a sua classificação para a quarta fase da Copa do Brasil. Jogando no Morumbi, o Tricolor derrotou o ABC de Natal por 3 a 1 e angariou uma ampla vantagem para o jogo de volta, em Natal, daqui a uma semana (15), quando poderá perder por um gol de diferença no Estádio Frasqueirão.

Diante de 15 mil são-paulinos, o time do Morumbi voltou a divertir sua torcida com futebol ofensivo. Infernizando a zaga potiguar, Luiz Araújo circulou por todos os lados e marcou duas vezes. Lucas Pratto fez o outro gol tricolor, o seu quarto pelo clube, todos feitos de cabeça. O volante Márcio Passos descontou para a agremiação do Rio Grande do Norte. Com dores na coxa esquerda, Cueva deixou a partida aos 20 minutos do segundo tempo, mas não deve preocupar para os próximos compromissos da equipe.

Com a situação bem adiantada na Copa do Brasil, o Tricolor volta as suas atenções para o Campeonato Paulista. Líder do Grupo B, com 14 pontos, o time treinado por Rogério Ceni visita o Palmeiras, neste sábado, às 16 horas, no Palestra Itália. Já o ABC enfrenta o Itabaiana, no Sergipe, pela quinta rodada da Copa Nordeste, às 20h30 do mesmo dia.

O jogo – O São Paulo começou pressionando e teve uma dobradinha de chances logo aos seis minutos, quando Pratto deixou Thiago Mendes na cara do gol. O volante bateu na saída do goleiro Edson, que espalmou. No rebote, Cueva chutou cruzado e o zagueiro salvou em cima da linha.

Três minutos depois, Luiz Araújo cobrou escanteio fechado pela direita, carimbando a trave. Na volta, ele recebeu de Cueva dentro da pequena área e finalizou em cima de Edson. Logo aos 18, o volante Jardel, que já estava pendurado por falta dura no peruano, foi substituído por Jhonata.

Aos 25, o poste esquerdo voltou a impedir o primeiro gol tricolor em novo chute de Luiz Araújo, que dois minutos depois não desperdiçaria nova chance. Após belo lançamento de Cícero, Cueva disputou com o zagueiro na área e a bola sobrou para o atacante de 20 anos, que bateu no ângulo, sem chances para Edson.

O arqueiro abacedista, aliás, foi o grande responsável por evitar um placar mais elástico antes do intervalo. Aos 46, o endiabrado Luiz Araújo roubou bola no meio-campo, arrancou em direção ao gol, passou por dois marcadores, mas concluiu em cima de Edson, que viu oito finalizações do São Paulo irem em sua direção no primeiro tempo.

A etapa final começou de forma elétrica. Aos cinco minutos, João Schmidt fez ótimo lançamento para Luiz Araújo, que dominou, driblou Edson e empurrou para o gol, ampliando o placar para o time do Morumbi. Aos sete, o ABC reagiu em mais uma falha da zaga são-paulina no ano. Após cobrança de escanteio, Márcio Passos venceu Breno no alto e testou no canto direito. Denis pulou, mas não alcançou.

No entanto, apenas três minutos depois, o Tricolor esfriou as pretensões abecedistas. Em boa fase e com contrato renovado, Thiago Mendes desceu pela direita e cruzou na medida para Pratto, que se antecipou ao zagueiros e cabeceou cruzado, no canto direito de Edson, que até tocou na bola, mas não conseguiu evitar o terceiro gol são-paulino.

Após ambas as equipes realizarem todas as substituições a que têm direito, o duelo esfriou, embora o Tricolor continuasse pressionando os potiguares. No entanto, sem tanta agressividade, os mandantes não conseguiram esticar a vantagem para o jogo de volta em Natal.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 3 X 1 ABC-RN

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)

Data: 08 de março de 2017, quarta-feira

Horário: 19h30 (de Brasília)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Nadine Schramm Camara e Henrique Neu Ribeiro (ambos de SC)

Público: 15.101 espectadores

Renda: R$ 363.740,00

Cartão Amarelo: Jardel e Gegê (ABC)

Gols:

SÃO PAULO: Luiz Araújo, aos 27 minutos do 1º tempo, e aos 5 minutos do 2º tempo; Lucas Pratto, aos 10 minutos do 2º tempo

ABC: Márcio Passos, aos 7 minutos do 2º tempo

SÃO PAULO: Denis; Bruno, Breno, Rodrigo Caio e Junior Tavares; João Schmidt (Wellington), Thiago Mendes e Cícero; Cueva (Wellington Nem), Luiz Araújo (Neilton) e Lucas Pratto

Técnico: Rogério Ceni

ABC: Edson; Levy, Oswaldo, Cleiton e Romano; Jardel (Jhonata) (Dalberto), Erivelton, Márcio Passos e Gegê; Caio Mancha (Nando) e Felipe Guedes

Técnico: Geninho