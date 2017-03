Luiz Araújo enaltece força do grupo e promete acabar com gols sofridos no fim

O São Paulo tem a segunda pior defesa do Campeonato Paulista, com 13 gols sofridos em seis partidas (média de 2,1 gols sofridos por jogo), mas o atacante Luiz Araújo não vê isso como um grande problema, já que o Tricolor vem vencendo as partidas e também tem o melhor ataque da competição com 17 gols.

“Nosso grupo é forte e não é à toa que vencemos o Santos na Vila (Belmiro). Muitos falam do setor defensivo, mas só o São Paulo perdeu um jogo, ganhamos e empatamos alguns. O setor ofensivo está muito bom. Isso facilita muito a gente pelo nosso modo de jogar, marcação pressão”, declarou.

Além disso, o jogador de 20 anos comentou os gols que a equipe vem tomando nos finais da partida, como no último jogo contra o Novorizontino, e tirou da defesa a culpa pelos problemas da equipe.

“Não digo que (estamos) cansando, mas ali aconteceu de a gente tomar o gol (no final da partida), como pode acontecer de marcarmos o gol no final. Pelo fato de estarmos no começo da temporada, às vezes a perna pesa um pouquinho, mas, com o decorrer do tempo, vamos evoluir e melhorar. Tenho certeza que não vamos tomar mais esses gols”, comentou Luiz Araújo.

“Acho que, quando tomamos gol, não é só o setor defensivo. Acho que é o grupo todo, porque os 11 estão trabalhando para defender e atacar. Então, quando a gente ganha, é o grupo todo e, quando a gente perde, também é o grupo todo”, declarou a promessa da base tricolor.