Luiz Araújo curte boa fase, agradece Ceni e deixa Europa para depois

Luiz Araújo foi ganhando oportunidades, foi agradando, criando confiança e hoje já se tornou uma das principais peças do São Paulo de Rogério Ceni. Nesta quarta, o jovem atacante de 20 anos foi o grande destaque da vitória sobre o ABC-RN, no Morumbi, em duelo válido pela terceira fase da Copa do Brasil. Depois de dois gols e uma atuação de gala, o atacante ouviu seu nome ecoado pelas arquibancadas e, após o apito final, admitiu que fez bem em não aceitar a proposta do Lille, time francês que fez uma oferta de R$ 22 milhões na última janela de transferências.

“O que eu posso dizer é que foi a melhor decisão que tomamos, né? Conversei muito com o Rogério, com a diretoria, decidimos que era melhor eu ficar e graças a Deus deu certo, foi a melhor escolha, estou desfrutando de um excelente trabalho e ajudando o São Paulo”, afirmou, sempre lembrando da importância do técnico para o seu futebol.

“O Rogério é um cara que cobra bastante porque ele quer o meu melhor. Ele me cobra bastante, diz que eu tenho muito a crescer e me dá confiança para eu efetuar o meu melhor trabalho”.

Com contrato até o fim de 2019, Luiz Araújo garante que no momento sequer tem pensado no futebol europeu. Criado nas categorias de base do São Paulo, em Cotia, o veloz atacante só quer saber de curtir a boa fase e se firmar entre os titulares da equipe.

“Eu fico até o fim do meu contrato, vou dar meu melhor sempre, porque o São Paulo é a minha casa, é onde eu cresci, onde eu nasci para o futebol”, avisou, antes de ser ainda mais enfático. “Meu maior sonho é ganhar um título pelo São Paulo. Claro que todo jogador tem um sonho de jogar na Europa, mas eu creio que ainda está cedo, quero trabalhar, fazer gols e ajudar o São Paulo a ganhar títulos”.

Luiz Araújo só não nega que pretende, sim, jogar no Velho Continente um dia. O garoto só não quer se mostrar apressado e nem deixar que esse desejo interfira no seu rendimento. “Momento especial que todo jogador sonha. Eu sonhei muito com isso. Estou muito feliz, é fruto do meu trabalho, quero evoluir a cada dia e ajudar o São Paulo”, concluiu.