Luiz Araújo celebra vitória com “gostinho a mais” e agradece a Ceni

Ele entrou após o intervalo e foi decisivo na vitória do São Paulo por 3 a 1 sobre o Santos em plena Vila Belmiro. Após a partida desta quarta-feira, válida pela terceira rodada do Campeonato Paulista, o atacante Luiz Araújo comemorou o triunfo com “um gostinho a mais” e agradeceu ao técnico Rogério Ceni pela confiança que lhe foi conferida nesta noite.

“O São Paulo sempre foi uma equipe grande, mas com certeza essa vitória dá um gostinho a mais por vencer o Santos fora de casa e quebrando um tabu”, disse o jogador ao canal Premiere, referindo-se ao jejum de mais de sete anos sem triunfos do Tricolor no estádio alvinegro.

Com um primeiro tempo aquém do esperado, Neilton não agradou Ceni, abrindo espaço para a entrada de Luiz Araújo no segundo tempo. O atacante de 20 anos precisou de apenas 10 minutos para aproveitar bobeada de Lucas Lima no meio-campo, receber passe de Gilberto, arrancar, driblar Vladimir e tocar para o fundo do gol.

Aos 27, após belíssima jogada de Cueva, ele bateu no contrapé do goleiro santista e deu números finais à partida. “O Rogério tem depositado muita confiança em mim, procurei entrar tranquilo, aproveitar as oportunidades, que graças a Deus apareceram, fiz os gols e ajudei o São Paulo”, vibrou, fazendo uma análise de sua breve carreira profissional, que começou em 2016.

“O primeiro ano de profissional foi de aprendizado. O segundo, com o Rogério, vem sendo muito diferente, especial pela confiança que ele tem em mim. Isso ajuda muito para eu fazer meu papel dentro de campo”, celebrou.

No começo de 2017, Luiz Araújo teve a chance de realizar seu sonho de jogar na Europa. No entanto, o São Paulo recusou a oferta de R$ 22 milhões do francês Lille, medida que é comemorada agora pelo jogador.

“O São Paulo é minha casa, onde apareci para o futebol. O Rogério Ceni confiou muito em mim, conversou muito comigo e graças a Deus estou ajudando o São Paulo. A Europa é um sonho que vou realizar um dia, mas que vai aparecer naturalmente”, concluiu.

Cria das categorias de base do São Paulo, em Cotia, Luiz Araújo contabiliza quatro gols com a camisa tricolor, sendo três deles em clássicos. Além dos dois da vitória sobre o Santos, o atacante deixou sua marca na goleada por 4 a 0 sobre o Corinthians, em novembro, pelo Campeonato Brasileiro.