Lugano prefere adiar conversas sobre renovação com o Tricolor

Apesar de ter demonstrado recentemente o desejo de conversar com a diretoria do São Paulo para tratar de uma possível renovação de contrato, o assunto não é prioridade para o zagueiro Lugano. Focado em ajudar o São Paulo a melhorar o desempenho no Campeonato Paulista, o uruguaio admite que as negociações sobre seu vínculo podem ficar para depois.

“Não é momento para falar disso, pois ainda falta muito tempo para se possa resolver. Temos coisas mais importantes, como classificar no Paulista, e encarar o mês de abril que teremos muitos desafios, como o mata-mata Copa do Brasil”, afirmou o zagueiro.

O contato com a diretoria para tratar da possível extensão do vínculo, no entanto, precisará ocorrer em algum momento dos próximos meses, mesmo que Lugano não tenha pressa. Isso pois o contrato do zagueiro de 36 anos se encerra em junho.

Lugano atuou pelo Tricolor no último duelo da equipe na Copa do Brasil, diante do ABC de Natal, mas tem recebido menos chances no Campeonato Paulista. Um fator que pode ser determinante para definir seu futuro é a concorrência na posição, já que o elenco são-paulino também conta com Rodrigo Caio, Maicon, Douglas, Lyanco e Breno para a zaga.