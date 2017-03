Lugano não vê dependência de Cueva na equipe do São Paulo

O peruano Cueva tem sido peça chave do São Paulo em 2017, participando da maioria dos gols marcados do Tricolor até o momento na temporada. Sua ausência nos próximos compromissos do clube para defender a seleção do Peru nas Eliminatórias Sul-Americanas volta a levantar a questão da dependência da equipe no meia, já que o desempenho tem sido inferior sem sua presença em campo. Uma hipótese, no entanto, que o zagueiro Lugano prefere descartar.

“Gosto muito dele, mas não acho que o time seja tão dependente dele como dizem. Sim, sem ele o time muda um pouco forma de jogar, por não ter outro jogador com mesma característica. Sem dúvidas é um jogador muito importante, mas não acredito que exista dependência dele”, pontuou o zagueiro uruguaio.

Comentando sobre outro setor da equipe que tem sido alvo de discussão – o gol, Lugano acredita que a disputa ainda em aberto para decidir quem será o dono da meta no São Paulo pode ser motivadora para os atletas. Sidão, atualmente lesionado, iniciou o ano como titular, e tanto Denis como Renan Ribeiro foram testados nas últimas partidas.

“Acho que essa concorrência sempre é boa, para que os jogadores tenham ritmo de jogo e confiança. Claro que ser titular indiscutível dá confiança a qualquer jogador, mas o fato da concorrência faz com que todo o grupo tenha oportunidade e ritmo”, opinou.