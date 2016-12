Lucas Fernandes, Breno e Ytalo saem de férias recuperados de cirurgias

Três jogadores do São Paulo saíram de férias apenas nesta sexta-feira, 12 dias depois de a equipe ter goleado o Santa Cruz por 5 a 0 na rodada de encerramento do Campeonato Brasileiro. Nesse intervalo, o zagueiro Breno, o meia Lucas Fernandes e o atacante Ytalo trabalharam normalmente no CCT da Barra Funda para dar sequência à recuperação de suas cirurgias no joelho.

“Os três casos são pós-operatórios, mas bem diferentes entre eles. Cada um tem seu estágio, mas todos terminaram bem acima do que a gente esperava neste final de ano. E isso passa pela dedicação deles neste período”, afirmou o fisioterapeuta Ricardo Sasaki, que afirmou que o trio estará apto para participar da pré-temporada em janeiro com o restante do elenco.

“Fizemos uma série de testes e avaliações, como o isocinético, e eles alcançaram o objetivo que a gente buscava. Então, eles terão esta pausa e retornarão em janeiro com o elenco. Se os resultados não fossem satisfatórios, o jogador retornaria na próxima semana e daríamos sequência ao processo de recuperação. Mas, felizmente, todos estão bem e por isso estão liberados”, explicou.

Nas últimas semanas, os jogadores realizaram atividades aeróbias e de fortalecimento muscular, além de sessões de fisioterapia. Os três atletas também trabalharam no campo, com bola, e aprimoraram a forma física.

Breno foi submetido a uma cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado do joelho direito, enquanto Ytalo, que tem contrato só até o dia 31 de dezembro e não deve permanecer no Morumbi, fez a reconstrução do ligamento anterior do joelho direito. Lucas Fernandes, por sua vez, foi operado no ombro esquerdo, além do joelho de mesmo lado.

Quem também está recuperado é o volante Wesley, que perdeu a parte final da temporada em função de um entorse no joelho direito. “O Wesley sofreu uma lesão grave no joelho, mas não foi cirúrgica. Então ele alcançou 100% da recuperação que a gente desejava, estava focado neste processo e foi liberado pelo Departamento Médico após realizar todos os testes e avaliações. A partir da pré-temporada, ele está liberado novamente para treinar com o grupo”, concluiu Sasaki.