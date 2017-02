Lateral do São Paulo brinca com confusão no Derby e gera polêmica

O São Paulo não entrou em campo nesta quarta-feira, mas Junior Tavares resolveu se meter na confusão que envolveu o clássico entre Corinthians e Palmeiras na Arena de Itaquera. O jovem lateral esquerdo do Tricolor brincou com o erro da arbitragem no Derby lembrando a tentativa sem sucesso clube do Parque São Jorge em contratar o marfinense Didier Drogba. “Nessa confusão toda o juiz quase expulsou o Drogba”, postou o jogador em sua conta no twitter. No complemento do texto, Junior ainda ri antes de se despedir com um “Boa noite, fiquem com Deus”.

Como não poderia ser diferente, a reação dos seguidores de Junior Tavares na rede social foi imediata. Os são-paulinos aproveitaram a brincadeira para tirar sarro dos rivais, mas, ao mesmo tempo demonstravam surpresa pela coragem do atleta de 20 anos. Por outro lado, alguns torcedores corinthianos ofenderam Junior e questionaram sua carreira diante de tal audácia.

Junior Tavares é uma das revelações do São Paulo promovidas ao time profissional nessa temporada e fez até aqui cinco jogos com a camisa tricolor. Na terça, o lateral foi autor do cruzamento que resultou no segundo gol da equipe e de Lucas Pratto em cima do São Bento. No mesmo jogo, ele precisou ser substituído por causa de uma pancada na região do quadril, mas não deve ser problema para a sequência do time.

O caso Drogba ficou famoso por conta de uma nota oficial emitida pela diretoria alvinegra agradecendo o marfinense por ter negociado com o clube, apesar da recusa na resposta do atacante.