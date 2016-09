Kelvin machuca joelho e vira dúvida para decisão; Michel Bastos está fora

De última hora, o técnico Ricardo Gomes se deparou com alguns problemas para montar a equipe que enfrentará o Juventude na noite desta quinta-feira, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Na manhã desta quarta, o meia-atacante Kelvin deixou o treino mais cedo com um desconforto no joelho esquerdo e virou dúvida para o duelo em Caxias do Sul.

Assim como Michel Bastos, que sentiu uma travada no mesmo local após dar um chute durante trabalho tático. A ausência do camisa 7 diante da equipe gaúcha é certa. Já Kelvin viajará com a delegação tricolor e será avaliado no Sul para saber se joga ou não de acordo com a assessoria de imprensa do clube.

“No momento do chute, o Michel sentiu dores e teve um travamento no joelho esquerdo. Ele não conseguia fazer movimentos para flexionar o joelho, mas depois o joelho foi desbloqueado. O Michel fará exames para conhecermos a gravidade da lesão”, explicou o médico do clube, José Sanchez.

Caso não atue, Kelvin pode ser substituído por Luiz Araújo, Daniel, ou pelo centroavante Gilberto, que chegou a ser testado ao lado do companheiro de posição, Andres Chavez, na última terça. A primeira opção, contudo, é a mais provável.

Diferentemente do treino da última terça, os trabalhos desta quarta foram completamente fechados aos jornalistas, que só tiveram acesso às dependências internas do CCT da Barra Funda depois de quase duas horas de atividade. Ao entrar no local, a imprensa encontrou apenas atletas fazendo atividades recreativas ou alongando. No final dos ajustes, os atletas treinaram cobrança de pênaltis.

Caso mantenha a base do time titular de seu último treino aberto, Ricardo Gomes deve escalar Denis; Bruno, Rodrigo Caio, Lugano e Eugenio Mena; Hudson; Thiago Mendes, Wesley, Luiz Araújo (Kelvin) e Christian Cueva; Chavez.

Além de Michel Bastos, o zagueiro Maicon, com estiramento na coxa esquerda, também está fora do confronto. O meia Jean Carlos não foi inscrito na Copa do Brasil e, por isso, não defenderá o Tricolor na competição, pela qual o atacante Robson já atuou com a camisa do Paraná, tendo sua participação no torneio inviável.

Derrotado na partida de ida por 2 a 1, em pleno Morumbi, no último dia 24, o São Paulo precisa derrotar o Juventude por dois gols de diferença para avançar às quartas de final da Copa do Brasil. Caso devolva o placar sofrido no primeiro encontro, decidirá a vaga nos pênaltis.

