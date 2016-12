Kaká aprova Rogério Ceni como técnico do São Paulo, mas prevê riscos

Um dos grandes ídolos da história recente do São Paulo, Kaká deposita confiança no trabalho de Rogério Ceni à frente do comando técnico do Tricolor. O meio-campista do Orlando City, dos Estados Unidos, acredita que o ex-goleiro tem capacidade para ter sucesso no novo cargo.

“A Expectativa é a melhor possível. Acredito que o Rogério vai ser muito bom para o São Paulo. Ele é um treinador superinteligente e acredito que ele vai ser muito bom para o São Paulo. Estou torcendo por ele e agora esperar e ver o que vai acontecer”, afirmou o jogador.

Kaká, contudo, admitiu que Rogério poderá encontrar dificuldades nesta fase de adaptação na nova função, apesar de acreditar que o novo técnico conseguirá superá-las por sua inteligência.

“Que tem riscos isso é claro. Tem os riscos dele, mas eu acho que o Rogério, como é uma pessoa muito inteligente, já mediu isso, sabe quais os riscos que ele tem, vai procurar evitar, minimizar esses riscos para que tenha sucesso como treinador, assim como ele teve como jogador”, avaliou o atleta.

Com 34 anos, Kaká esteve presente nesta quinta-feira, no Pacaembu, para a partida beneficente Ousadia x Pedalada, promovida por Neymar e Robinho. Na chegada ao evento, o meia foi questionado se encerraria sua carreira no São Paulo, mas despistou sobre o assunto.

“Isso eu ainda não sei. Esse é meu último ano (2017) de contrato no Orlando, mas enfim minha ideia a princípio é ficar por lá”, concluiu.