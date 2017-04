Juninho Paulista elogia Rogério Ceni por jogar de forma ofensiva

Rogério Ceni assumiu o São Paulo neste ano e vem tentando impor um jogo de posse de bola e bem ofensivo. Juninho Paulista elogiou o seu ex-companheiro de Seleção Brasileiro. O gestor do Ituano declarou que o técnico do clube do Morumbi tem um diferencial por optar por ter um time que joga mais para frente e que não pensa em ficar se defendendo.

“A gente vê os times do Roque (Júnior, técnico do Ituano) e Rogério Ceni jogam para frente. Isso que é futebol. Eles querem colocar a equipe para jogar futebol. Claro que isso demanda tempo para o time ter a cara do treinador, mas acho que eles estão no caminho certo”, afirmou o pentacampeão mundial em evento a Uefa.

Nesta temporada, o Soberano já balançou as redes adversárias 41 vezes e, como reflexo desse estilo de jogo, o São Paulo tem o melhor ataque do Campeonato Paulista, com três gols a mais do que o segundo neste quesito no Paulistão, o Palmeiras.

Quem também comentou o trabalho do ex-goleiro foi o capitão do pentacampeonato Cafu, que destacou que existe uma grande diferença entre ser o treinador de um clube e ser apenas um jogador. “A diferença de comandar e ser comandado é muito grande. Hoje o Rogério está comandando, é uma responsabilidade maior. Espero que ele possa ter toda a sorte do mundo. Por enquanto ele está no caminho certo”.

Já o zagueiro Lúcio, que jogou na Seleção e no São Paulo com Rogério Ceni, destacou a pressão no clube do Morumbi. “É uma transição sempre difícil. Desejamos boa sorte para ele. O São Paulo é um time grande sempre tem uma pressão grande principalmente sobre os treinadores”.

*Especial para a Gazeta Esportiva