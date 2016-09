Jean Carlos se diz zerado e fica mais perto de estrear pelo São Paulo

Palmeiras Veja as fotos do treino do Palmeiras

Ricardo Gomes deve ganhar um reforço nos próximos dias para o seu meio de campo. O meia Jean Carlos apareceu no gramado do CT da Barra Funda na tarde desta segunda-feira e, ao passar pelos jornalistas e ser abordado, mandou o recado: “Estou zerado”. O jogador de referia a uma lesão na coxa que o deixara no Reffis durante seus primeiros dias como jogador do São Paulo. Desta forma, cresce a expectativa para a estreia do atleta, que não pode enfrentar o Juventude, nesta quinta, porque foi contratado depois do período de inscrição na Copa do Brasil.

O próximo compromisso do Tricolor no Campeonato Brasileiro está marcado para domingo, contra o Vitória, em Salvador. Durante essa semana, Jean Carlos deve passar por testes com bola para saber se já terá condições de ao menos figurar na lista de relacionados. Semana passada, o jogador acabou sentindo um incômodo ao trabalhar com bola e, por isso, seu tratamento demorou mais do que se imaginava.

Com 24 anos de idade, Jean Carlos foi revelado pelo Marília, em 2005. Na sequência, teve uma passagem de três anos sem brilho pelo Palmeiras e foi contratado pelo São Bernardo em 2013. O jogador começou a chamar a atenção do São Paulo no Estadual deste ano, quando se destacou fazendo um gol e dando uma assistência na vitória do time do ABC sobre o Tricolor.

Depois do fim do Paulistão, o volante foi emprestado ao Vila Nova-GO, onde deu continuidade a boa fase com atuações de destaque na Série B do Campeonato Brasileiro. Foram três gols e oito assistências até chegar a proposta são-paulina. Tanto São Bernardo quanto Vila Nova foram recompensados para que Jean Carlos se tornasse reforço da equipe do Morumbi.



