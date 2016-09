Jean Carlos aparece no BID, mas terá de esperar para estrear pelo São Paulo

São Paulo Confira o treino do São Paulo no Morumbi

O São Paulo regularizou mais um reforço para a sequência da temporada. Jean Carlos teve seu nome registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na tarde desta quarta e já pode entrar em campo com a camisa tricolor. A estreia do meia, porém, não será contra o Cruzeiro, nesta quinta, às 21 horas. O jogador sequer foi ao Morumbi para trabalhar com o grupo nesta quarta para ficar apenas no Reffis dando continuidade ao seu tratamento na coxa direita.

Apesar de Jean Carlos não ter lesão no local, ele ainda sofre com um desconforto e, por precaução, só deve ser aproveitado a partir do fim de semana, quando o São Paulo visita o Atlético-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba, pelo Campeonato Brasileiro. Até lá, a expectativa é de que o atleta, que chegou por empréstimo até o fim do Campeão Paulista de 2017, já faça os treinamentos com bola na companhia de seus novos companheiros.

Com 24 anos de idade, Jean Carlos foi revelado pelo Marília, em 2005. Na sequência, teve uma passagem de três anos sem brilho pelo Palmeiras e foi contratado pelo São Bernardo em 2013. O jogador começou a chamar a atenção do São Paulo no Estadual deste ano, quando se destacou fazendo um gol e dando uma assistência na vitória do time do ABC sobre o Tricolor.

Depois do fim do Paulistão, o volante foi emprestado ao Vila Nova-GO, onde deu continuidade a boa fase com boas atuações na Série B do Campeonato Brasileiro. Foram três gols e oito assistências até chegar a proposta são-paulina. Tanto São Bernardo quanto Vila Nova foram recompensados para que Jean Carlos se tornasse reforço da equipe do Morumbi.



Recomendado para você