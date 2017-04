Ituano anuncia empréstimo do atacante Morato ao São Paulo

O São Paulo segue reforçando o setor ofensivo da equipe. Nesta segunda-feira, o Ituano anunciou o empréstimo do atacante Morato ao clube do Morumbi. O time do interior renovou com Morato até dezembro de 2018 e confirmou empréstimo junto ao Tricolor até o fim dessa temporada. O atacante de 24 anos realizou 10 partidas com a camisa da equipe do interior no Campeonato Paulista, anotou um gol, além de três assistências.

Morato chamou a atenção de Rogério Ceni na partida entre Ituano e São Paulo, válida pela nona rodada do Paulistão. Mesmo sem balançar as redes, o atacante comandou o ataque de Itu no empate por 1 a 1.

O São Paulo ainda não anunciou a contratação do jogador, que deve passar por exames nos próximos dias. Nessa segunda, o clube do Morumbi fechou com o jovem atacante Marcinho, do São Bernardo.

A pedido do técnico Rogério Ceni, Morato e Marcinho surgem como opções para a beirada do ataque tricolor, setor indicado como a maior carência da equipe até o momento. Agora, o treinador volta a contar com quatro pontas de velocidade: Neilton, Luis Araújo, além dos dois novos reforços.

Morato possui passagem pelo Audax e foi finalista do Campeonato Paulista de 2016 pelo clube de Osasco. O atacante chegou ao Ituano para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série D no último ano, e foi um dos destaques da equipe na competição.

Desde a venda de David Neres para o Ajax, da Holanda, no início desse ano, Ceni procurava por um atleta de velocidade para compor o ataque. Emprestado ao Sport, o atacante Rogério chegou a flertar com uma possível volta ao São Paulo, mas se manteve no time nordestino.