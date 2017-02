Incansável no São Paulo, Thiago Mendes mira Seleção Brasileira

Bastaram seis jogos oficiais na temporada para Thiago Mendes se transformar em uma peça fundamental no esquema de Rogério Ceni. Com o novo técnico, o volante já marcou dois gols e tem participado mais das funções ofensivas, sem deixar de cumprir com suas obrigações defensivas. Nesta segunda-feira, em entrevista coletiva no CT da Barra Funda, o jogador reconheceu que sua nova postura se deve ao esquema adotado pelo ex-goleiro do clube.

“Desde o começo do ano ele vem dando bastante liberdade para eu chegar ao ataque. Eu não tinha tanta liberdade, ele quer tirar o algo a mais dos jogadores. Ele foi fundamental para mim. Pretendo manter e, se Deus quiser, aumentar (o número de gols) e alcançar a Seleção Brasileira”, revelou Thiago Mendes, surpreendendo os jornalistas na sala de imprensa. “Com certeza esse ano pretendo fazer mais gols e também pretendo chegar na Seleção. Tenho que focar. Se Deus quiser vai dar tudo certo”, reiterou.

Independente das chances de ser convocado por Tite, a boa fase de Thiago Mendes no São Paulo é inegável. Já foram dois gols nesse ano, mas o que chama atenção é o fato do volante ter sido titular do Tricolor nas últimas 28 partidas do clube. Nesta segunda, Mendes, que nunca ficou de fora por lesão desde que chegou ao time do Morumbi em 2015, comentou o seu ‘segredo’ para manter a disposição física.

“Eu vou sempre estar à disposição do Rogério Ceni quando ele precisar. Fora de campo eu me cuido bastante com a ajuda do Zé Mario na parte física. Isso é fundamental. Desde que eu cheguei é difícil ficar fora de jogos. Eu me cuido bastante”, disse, deixando de lado até mesmo o Carnaval. “Minha folia foi em casa mesmo, com meus filhos”.