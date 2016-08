Gringos até fazem sua parte, mas brasileiros empacam no São Paulo

Depois de mais um tropeço no Morumbi, o capitão Maicon foi enfático em suas palavras: “O time precisa fazer gols”. O zagueiro já havia deixado clara sua insatisfação uma semana antes, quando disse que preferia “jogar mal e ganhar a ser melhor e perder”. Tudo isso retrata um pouco do que tem sido a vida do São Paulo nos últimos tempos. A equipe muitas vezes pressiona, se impõe ao adversário, mas não consegue balançar as redes para ficar com os três pontos. E boa parte desta culpa está com os jogadores brasileiros do elenco tricolor.

Isso porque nas últimas dez partidas só atletas estrangeiros marcaram gols pelo time são-paulino. Foram nove ao todo. Coincidência ou não, a equipe sofreu cinco derrotas, quatro empates e conseguiu apenas uma vitória nesse período, contra o Santa Cruz, fora de casa, graças a dois gols do centroavante argentino Andres Chavez.

O camisa 9, aliás, tem feito muito bem a sua parte. Apesar de desperdiçar duas chances inacreditáveis diante do Coritiba, Chavez tem números que impressionam. O ex-avante do Boca Juniors já foi às redes quatro vezes (três pelo Brasileiro e uma pela Copa do Brasil) em sete partidas. Para se der uma ideia, seu compatriota Jonathan Calleri, que caiu nas graças da torcida, precisou de 14 jogos para marcar o mesmo número de gols.

Outro que também chegou e logo mostrou a que veio foi o peruano Cueva. O meia já é o artilheiro do time no Campeonato Brasileiro com quatro gols. Todos fundamentais, pois foram anotados em empates contra Corinthians, Chapecoense (duas vezes) e Internacional.

Por outro lado, a seca dos brasileiros já é longa. Alan Kardec, que foi transferido para o futebol chinês, ainda é o autor do último gol do São Paulo marcado por um conterrâneo. Na oportunidade, o centroavante fez dois, o primeiro e o último na vitória por 3 a 0 sobre o América-MG. O zagueiro Lyanco foi quem fez o segundo gol do jogo. Depois disso, o Tricolor não conseguiu mais nenhuma vitória diante do seu torcedor, no estádio do Morumbi.

Dos atacantes brasileiros do elenco, Kelvin e Michel Bastos são os que têm mais oportunidades entre os titulares, mas não conseguem colaborar com gols. O ponta, ex-Palmeiras, é famoso por ser insinuante e habilidoso, mas até agora, em 31 partidas, marcou só dois gols na temporada. O jejum já dura quase cinco meses, já que o último veio na goleada por 6 a 0 sobre o Trujillanos, dia 5 de abril, pela 1ª fase da Copa Libertadores da América. Antes, dia 30 de março, Kelvin marcou outro contra o Linense, durante o Campeonato Paulista.

Michel Bastos jogou um pouco mais e também fez mais gols que seu companheiro, mas os cinco marcados em 36 jogos não aliviam sua responsabilidade. Principal alvo dos protestos de parte da torcida, o meia também está zerado no Campeonato Brasileiro e seu último gol foi no longínquo 11 de maio, quando garantiu a vitória em cima do Atlético-MG, no Morumbi, pelas quartas de final do torneio continental.

Dos 22 gols marcados pelo São Paulo no Brasileirão, 12 foram anotados por gringos (3 de Calleri, 2 de Lugano, 4 de Cueva e 3 de Chavez) e cinco por brasileiros que não estão mais no grupo (1 de Ganso, 1 de Rogério e 3 de Alan Kardec). Lucas Fernandes e Ytalo, ambos fora após passarem por cirurgias, além de João Schimidt, volante utilizado em poucos jogos, e Maicon, são os únicos brasileiros que marcaram gols na competição e seguem no time.

