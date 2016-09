Gomes ressalta resgate da confiança em inédita segunda vitória seguida

Ricardo Gomes precisou de cinco partidas para alcançar sua primeira vitória no comando do São Paulo. Mas, em compensação, o técnico já conseguiu no jogo seguinte alcançar o segundo triunfo seguido pelo clube, que até então não havia comemorado seis pontos em dois jogos subsequentes nenhuma vez neste Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, o treinador ainda não crava o time totalmente recuperado, apesar dos bons resultados contra Figueirense e Cruzeiro.

“Está recuperando. Como pode o São Paulo ter apenas a primeira vez duas vitórias seguidas? Estamos começando a reação. Já vi um espírito diferente. Já gostei contra o Palmeiras, Figueirense e agora Cruzeiro”, comentou o técnico, logo após o duelo desta quinta-feira, antes de explicar o que mudou para essa reviravolta do clima são-paulino.

“Nosso dia-a-dia. Quando tem troca de treinadores, com a ressaca que falei de Libertadores, junta tudo isso. Teve o acidente com relação ao Juventude, tudo isso deixou o jogador sem confiança. Sem confiança ninguém faz nada. Agora estamos recuperando confiança, estamos voltando”, reforçou, voltando a bater na tecla de que seus jogadores ainda não estavam preparados para dar a resposta ideal.

” Sem confiança tudo que você faz no trabalho, nada funciona. Com confiança, fica mais fácil você entender o pedido do treinador. Vamos ver até onde melhoramos a parte tática também”, disse.

Ricardo Gomes também aproveitou para explicar a substituição de Cueva por Carlinhos já nos últimos minutos da vitória sobre a Raposa. Muitos torcedores vaiaram a troca por ainda manterem a perseguição sobre o lateral esquerdo, que também atua pelo meio e o técnico admitiu que o que ele pretendia acabou não dando certo.

“O jogo teve um primeiro tempo muito bom, depois sofremos com o Cruzeiro. Cueva estava com pouca intensidade no jogo, a qualidade ninguém discute. Mas ele vem de viagem, seleção, e essa baixa é normal. Vi que tinha uma possibilidade de explorar a velocidade do Carlinhos. Não aconteceu, mas pelo menos ele ajudou o Mena na parte defensiva. A ideia era forçar o lado esquerdo, o que não aconteceu”, encerrou Gomes.



